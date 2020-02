eSCRAMBLER by Switch Motorcycles: moto elettrica per il 2022

Switch Motorcycles sta preparando la eScrambler, una moto elettrica dalle soluzioni ingegneristiche davvero all’avanguardia. Arrivo nel 2022.

Dalla mente del costruttore neozelandese Matthew Waddick, già fondatore di Switch Motorcycles, nasce una nuova moto elettrica battezzata eScrambler, una due ruote speciale e un progetto ambizioso. Insieme a Waddick ci sono l’ex designer industriale Yamaha Advanced Labs e l’ex campione danese di Flat Track Michel Riis. Il fine è quello di dar vita a una motocicletta dalle dimensioni medie dotata di un potente motore e pronta per la produzione di serie. Come motore hanno scelto di puntare su un’unità elettrica da 50 kW (67 CV) con prestazioni ragguardevoli, infatti la velocità massima tocca i 150 km/h, mentre lo scatto da 0-100 km/h avviene in 3,2 secondi. Per quanto riguarda l’autonomia, si raggiungono i 150 km.

Soluzioni ingegneristiche

Nella eScrambler uno degli elementi più interessanti è quello del serbatoio, fatto in modo tale che riesce a tenere in modo ordinato la maggior parte del cablaggio elettronico e a dare alla moto un aspetto più pulito. Al suo interno sono stati inseriti l’elettronica, la scatola dell’acceleratore, il convertitore CC-CC, i cavi della batteria e il cablaggio del controller nascosto sotto la sella. Sicuramente spicca anche il modo in cui il motore e il forcellone posteriore sono progettati per essere montati coassialmente. Ciò semplifica notevolmente il sistema di trasmissione a cinghia, permettendo di mantenere sempre la corretta tensione.

Tecnologia

La moto dal punto di vista tecnologico ha un ampio display digitale, è dotata di GPS di serie e in più ci sono tre riding mode, il cruise control, la frenata rigenerativa, e l’immancabile presa di ricarica USB per lo smartphone. La eScrambler al momento deve superare dei test di omologazione ed alcuni dettagli finali del progetto sono ancora in fase di definizione, tra questi l’eventuale predisposizione per un vano portaoggetti nella zona del serbatoio. Per questo motivo la moto potrebbe essere pronta per l’inizio del 2022. Il prezzo non è ancora, ovviamente, disponibile.

eSCRAMBLER by Switch Motorcycles Vedi tutte le immagini +10