Honda SH 125/150i 2020: prezzo di 3.740 euro

Per il lancio commerciale del nuovo Honda SH 125i e SH 150i, la casa giapponese ha fissato un prezzo di 3.740 euro per entrambe le versioni.

Dopo essere stato presentato in occasione dello scorso EICMA, il nuovo Honda SH 125/150i sta per arrivare in tutte le concessionarie italiane del marchio giapponese.

Il prezzo

Al momento del lancio è stato fissato un prezzo di 3.740 euro f.c. sia per il modello SH 125i 2020, con parabrezza, paramani e Smart Top Box di serie, sia per la versione 150i 2020, ma solo fino a dicembre 2020. Infatti a partire dal 2021 sarà attivo il listino con prezzi differenziati in base alla cilindrata e all’allestimento.

Le novità 2020

Ormai Honda SH è un’icona delle due ruote cittadine, così anche nella versione del 2020, vengono confermate tutte le caratteristiche che l’hanno resa così celebre e diffusa. Si comincia con le ruote alte da 16” e la pedana piatta, poi arrivano nuovi motori potenti ed efficienti “eSP” a 4 valvole, Euro5, di 125 e 157 cc, rispettivamente in grado di sviluppare 13 e 16,9 CV, con consumi di 45,7 e 44,7 km/l nel ciclo medio WMTC. Anche il telaio è tutto nuovo con una geometria delle sospensioni posteriori che rendono la guida più confortevole e il serbatoio spostato sotto la pedana piatta più grande del 50% (28 litri totali).

A livello di design sono state aggiunte delle luci a LED anteriori, che sono ora nello scudo mentre una sottile luce di posizione si trova sul manubrio. Al posteriore, una modanatura cromata avvolge lo slanciato gruppo ottico. Le novità si estendono anche alla strumentazione digitale. Il controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) è di serie e sono confermati l’ABS e lo Start&Stop. Lo Smart Top Box, infine, aggiunge ulteriore praticità, perché evita l’utilizzo di una chiave anche per aprire e chiudere il bauletto.

