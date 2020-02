Kymco: promozione “Rottama Risparmiando”

Kymco lancia la promozione “Rottama Risparmiando” sulla sua gamma di scooter. Agevolazione e sconti per tanti modelli della Casa di Taiwan.

Per chi è alla caccia di un nuovo scooter, Kymco propone una promozione allettante. L’azienda di Taiwan ha allestito in questo inizio di 2020 una promozione interessante e valida su (quasi) tutti i modelli della sua gamma. L’iniziativa è iniziata il prossimo primo febbraio e durerà fino al 30 aprile 2020 e avrà il nome di “Rottama Risparmiando”, offerta che prevede sconti interessanti per numerosi modelli, dai più grossi 500 cc fino ai più piccoli 125 cc.

Si parte dall’AK 550, il quale ottiene uno sconto di ben 1.300 euro e viene così proposto al prezzo di 8.690 euro, mentre l’X-Town 300i ABS ha un costo ridotto di ben 900 euro, tanto che viene offerto a 3.750 euro. Ma in offerta non ci sono solamente l’AK e l’X-Town, ma anche tutti gli altri scooter dell’universo di Kymco: infatti ci sono sconti per la famiglia Agility, per Like, People, G-Dink, Downtown e Xciting, da un’importo di 150 euro fino ad arrivare a 1.300 euro.

In più tramite la Kymco Servizi Finanziari, non mancheranno le possibilità di finanziamento per l’intera gamma, che sarà coperta dalla garanzia Kymco 5PRO di 5 anni a chilometraggio illimitato. Incluso nel prezzo, poi, anche un anno della polizza Kymco Care, per il rientro del mezzo in caso di avaria. Per tutti i dettagli, le modalità di accesso e i costi, vi è sempre a disposizione il sito ufficiale di Kymco.