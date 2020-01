Keeway Superlight 125/150 cc

La Keeway Superlight 125 e 150 cc, è una moto molto bella, dal design che ricorda vagamente gli anni Sessanta/Settanta. La cromatura la rende ancora più affascinante ma l’estetica è soltanto uno dei buoni motivi per provarla.

La casa costruttrice si riserva il diritto di modificare alcune caratteristiche tecniche in linea con la politica di costante miglioramento del prodotto. È questa la premessa che fa la Keeway a chi compra una Superlight modello 125 o 150.

La volontà dell’azienda, infatti, è quella di mettere sul mercato prodotti sempre più modellati sulle esigenze dei consumatori. Per questo anche il manuale diventa parte integrante del prodotto, con utili indicazioni sulla manutenzione della moto.

Per esempio, non accade per tutti i modelli, ma tenere la chiave inserita e posizionata su ON, anche quando non è in moto, è un comportamento che contribuisce a scaricare le batterie.

Le Superlight 125 e 150 sono studiate per il trasporto in sicurezza di una o due persone. Proprio per la possibilità di un secondo passeggero, è predisposta la serratura per aggancio casco.

Per tutti quelli che desiderano fare un tuffo nel passato, è utile sapere che la Superlight dispone di 5 marce più la messa in folle che si azionano tramite la lega a pedale e la frizione posta su lato sinistro del manubrio.