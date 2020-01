Suzuki al Motor Bike Expo 2020

Dal 16 al 19 gennaio Veronafiere ospita la dodicesima edizione di Motor Bike Expo, in cui Suzuki porta una folta schiera di moto di vario tipo.

La dodicesima edizione di Motor Bike Expo di Veronafiere sarà attiva fino al 19 gennaio, e non poteva mancare a una rassegna così importante un marchio come Suzuki. In questa kermesse dedicata al mondo delle due ruote a trecentosessanta gradi, la Casa di Hamamatsu ha allestito un stand al padiglione 6 davvero ricco. Negli oltre 370 metri quadri a disposizione, si possono vedere tutte le tipologie di moto che offre la casa giapponese: Racing, Strada e V-Strom.

La famiglia V-Strom

Chiaramente una delle più desiderate è la V-STROM 1050XT, la nuova Sport Enduro Tourer ha avuto un grande successo al debutto a EICMA 2019 e sotto ai riflettori di Verona è presente nelle due colorazioni arancio/bianca e gialla. Quest’ultima livrea caratterizza un esemplare “full optional” dotato di tanti accessori: barre paramotore con faretti fendinebbia, bauletto e borse laterali in alluminio e puntale in alluminio. Le altre V-Strom a Verona sono la V-STROM 650XT nelle colorazioni blu e gialla, una super accessoriata V-STROM 650 nella nuova colorazione grigia e per finire una V-STROM 250.

Le sportive

La capostipite è la GSX-R1000R aggiornata con nuove tubazioni in treccia metallica per il freno anteriore e con un’asola nel telaio che consente di variare la posizione del perno del forcellone per una perfetta messa a punto dell’assetto.Spazio anche per filante GSX-R125, l’ottavo di litro carenata più performante del mercato. Gli appassionati dei track day potranno poi vedere da vicino un prezioso esemplare di RYUYO, una versione da pista allestita da Suzuki Italia sulla base della GSX-R1000R. Ovviamente non poteva mancare la GSX-R1000R Texas Edition, la one-off realizzata da Suzuki Italia per celebrare il successo di Alex Rins nel Gran Premio delle Americhe corso a Austin nella primavera 2019.

Katana mania

La Katana è presente a Verona con ben tre configurazioni. Una KATANA standard e una KATANA Jindachi entrambe nella aggressiva colorazione nera affiancano una special in esemplare unico, che darà una nuova e sorprendente interpretazione delle linee tese della KATANA. E proprio allo storico modello Suzuki renderanno omaggio anche un esemplare di VITARA KATANA e un motore fuoribordo DF350A KATANA, con una veste grigia e nera impreziosita dai tipici loghi Katana e da fregi rossi.

Suzuki a Motor Bike Expo 2020 Vedi tutte le immagini +32