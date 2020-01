Triumph Street Triple S: le novità 2020

Triumph presenta per il nuovo anno la Street Triple S rinnovata esteticamente e a livello di dotazioni. Prezzo a partire da 8.500 euro.

La prima novità dell’anno 2020 per Triumph si chiama Street Triple S, che viene aggiornata e rivista, con un design che si fa più sportivo e affilato nelle forme, combinandosi con un equipaggiamento molto ricco e con il brillante motore tre cilindri da 660 cc, efficace nell’assecondarne la guida svelta e intuitiva. Uno dei suoi punti di forza è la possibilità di poter essere guidata anche dai possessori di patente A2, che apre il ventaglio di potenziali clienti di questa moto.

Un design accattivante

La Triumph Street Triple S si presenta esteticamente con un nuovo doppio faro con proiettore a LED con luci di posizione integrate, ma non solo: le modifiche apportate hanno coinvolto anche numerose parti della moto che sono state arricchite con flyscreen, fianchetti laterali, convogliatori e codino tutti nuovi. Nuovi sono anche gli specchietti retrovisori, dalla migliore manovrabilità, e lo schema cromatico. Lo stile della nuova Street Triple S è molto sincero e sportivo, ma al tempo stesso fedele alla tradizione della Casa britannica.

Il motore

Il motore scelto per la Street Triple S è un 660 cc a tre cilindri, capace di sviluppare una potenza massima di 35 kW (47.6 CV), che garantisce una risposta al gas sempre brillante e pronta fin dai regimi più bassi ed in particolare nella fascia media, con un picco di coppia di 60 Nm a 5,250 giri. Il motore è rapidamente configurabile a piena potenza (70 kW / 95.2 CV e 66 Nm) da qualsiasi dealer ufficiale Triumph Motorcycles. Questa unità possiede una tonalità di scarico emozionante e un inconfondibile sound di aspirazione Triumph. L’omologazione è Euro 5.

Ricco equipaggiamento

La Street Triple S è dotata di un impianto frenante con ABS di ultima generazione, doppio disco anteriore e singolo posteriore. Le sospensioni sono Showa e il cerchio monta pneumatici Pirelli Diablo Rosso III altamente performanti su strada e in ogni condizione atmosferica. Triumph non rinuncia all’iconico forcellone ad ali di gabbiano per garantire stabilità impeccabile alle alte velocità. Presenti due modalità di guida (Road e Rain), dalla risposta dell’acceleratore variabile e dal controllo di trazione regolabile, con settaggi intuitivi tramite il dashboard LCD.

Accessori

Ci sono nuovi indicatori di direzione a LED dinamici e un nuovo cambio elettronico in salita e scalata Triumph Shift Assist. Non manca nemmeno un nuovo kit di borse resistente all’acqua, con meccanismo di aggancio e rilascio rapido. Arrivano nuovi spoiler motore e cover sellino passeggero in tinta, e un nuovo parabrezza. Ecco nuovi specchietti retrovisori e serbatoi liquidi al manubrio “machined” e un terminale Arrow, così come il portatarga, le manopole riscaldate con cablaggio interno e i supporti per paddock stand. Il prezzo è di 8.500 euro franco concessionario.

