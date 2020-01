Alpinestars: debutta il nuovo airbag Tech-Air 5

Al CES di Las Vegas, Alpinestars presenta il nuovo e innovativo airbag per motociclisti chiamato Tech-Air 5. L’incremento della sicurezza è garantito.

Al prossimo CES di Las Vegas, che si terrà nella città texana a partire dal 7 gennaio, Alpinestars presenterà quello che è il suo nuovo gioiello, un prodotto che è frutto di una ricerca di ben 55 anni nel campo delle protezioni per i motociclisti, che si chiamerà Tech-Air 5. Si tratta di un nuovo tipo di airbag completamente indipendente, che permette a un gran numero di utenti di farne uso visto che è adesso oltre che un capo indipendente, è indossabile con qualsiasi giacca in tessuto ma sempre garantendo la protezione dell’airbag Tech-Air.

Le caratteristiche

Grazie al nuovo sistema, il Tech-Air 5 garantisce una protezione eccezionale della parte superiore del corpo, quindi in caso d’incidente le spalle del pilota vengono coperte così come il torace, le costole e la schiena. Il nuovo airbag è provvisto anche di sei sensori integrati che controllano continuamente l’accelerazione e la posizione del pilota. Nel caso di un sinistro, il sistema ha un tempo massimo di gonfiaggio di 40 millisecondi, in questo modo l’airbag di Alpinestars sviluppa una riduzione della forza d’urto fino al 93% rispetto a una protezione passiva.

E’ anche connesso

Il Tech-Air 5 garantisce anche la connettività Bluetooth ed è provvisto dell’app Tech-Air, che utilizza il telefono del pilota per visualizzare lo stato operativo del sistema, quello della batteria e fornisce dettagli sul percorso, senza tralasciare i consueti aggiornamenti del firmware. L’airbag ha una durata della batteria di 30 ore con una singola carica; l’autonomia è indicata da un display a led direttamente sull’indumento. La commercializzazione del nuovo airbag Tech-Air 5 di Alpinestars inizierà a partire da marzo 2020.