Triumph: arriva il Connectivity System

Triumph Motorcycles rilascia il Connectivity System che aumenta le funzionalità della moto. Il nuovo schermo TFT proietta le nuove funzioni.

Triumph Motorcycles annuncia al lancio del My Triumph Connectivity System per i modelli Scrambler 1200 XC ed XE, Rocket 3 R e GT. Il pacchetto My Triumph Connectivity System è comprensivo dell’accessorio My Triumph Connectivity Module, del software per il My Triumph Connectivity Module, il software per aggiornare le funzionalità del quadro strumenti TFT, ad un prezzo IVA inclusa è di 241 euro oltre ai costi di installazione. Il tempo di installazione previsto è di 60 minuti comprensivi di montaggio e aggiornamento software.

My Triumph App

Disponibile a partire dal 16 Dicembre, la nuova applicazione My Triumph, scaricabile gratuitamente per smartphone con sistemi operativi Android e iOS. Le principali funzionalità della nuova app: Salvataggio dell’itinerario e visualizzazione dei principali parametri del percorso effettuato, con possibilità di condivisione con i propri amici; navigazione a frecce, sulla base dei dati Google, tramite il dashboard TFT e il pacchetto di comunicazione My Triumph Connectivity System; monitoraggio dei principali parametri della moto, quali contachilometri, consumo medio, distanza/tempo previsto dal prossimo intervento di manutenzione programmato (il tutto tramite il My Triumph Connectivity System).

Nuova generazione di TFT Connectivity System

Triumph Motorcycles presenta un sistema di nuova generazione dedicato alla connettività in moto, più intuitivo, semplice e sicuro. Il nuovo My Triumph Connectivity System è disponibile attualmente per i modelli Scrambler 1200 XC, Scrambler 1200 XE, Rocket 3 R e Rocket 3 GT. Questo nuovo sistema di connettività integra: il primo controllo dedicato alle action-cam ‘GoPro’ nel mondo delle motociclette o la navigazione turn-by-turn operata tramite Google; l’utilizzo dello smartphone per effettuare/ricevere chiamate e ascoltare musica, un pacchetto unico nel panorama competitivo per arricchire ogni momento di guida. L’interfaccia operativa è semplice e intuitiva: tutte le funzioni si attivano installando l’accessorio My Triumph Connectivity Module che vengono visualizzate sul moderno display TFT montato sulla moto. Sarà sufficiente recarsi presso la propria Concessionaria Triumph per richiedere il montaggio del sistema di connettività e l’aggiornamento del software.