Harley-Davidson HD350: una inedita novità

Harley-Davidson continua nella sua rivoluzione e propone per il 2020 una nuova naked bicilindrica da 350 cc. Mercato di riferimento l’Oriente.

Il mondo di Harley-Davidson è in continuo cambiamento e in progressiva espansione, tanto che è stata confermata la notizia che annuncia l’arrivo nel 2020 o al più tardi nel 2021 di una nuova moto che sarà fuori dai canoni tipici delle motociclette di Milwaukee. La due ruote in causa sarà una naked di piccola cilindrata con un motore bicilindrico parallelo da 338 cc, un vero oggetto inedito per il marchio statunitense che ha anche stretto una partnership con Quianjang con cui sta sviluppando propulsore e ciclistica della nuova moto.

Una nuova naked

Non sono molte le notizie ufficiali circa questo modello, sicuramente la certezza è rappresentata dal nuovo motore, mentre quello che manca è la conferma della silhouette della moto, ma secondo voci consolidate sembra proprio che la nuova naked sarà presto realtà. La rivoluzione portata avanti da Harley-Davidson continua, così dopo la Livewire, un’elettrica in pieno stile Milwaukee e la Pan America, un’idea del tutto personale di crossover, presto arriverà una moto a basso costo, ma destinata a dire la sua con forza in vari mercati, specialmente orientali dove le piccole cilindrate vanno per la maggiore.

Potrebbe arrivare anche in Europa

Il piano industriale di Harley-Davidson spiega proprio come questa naked dovrebbe essere commercializzata solo nel lontano oriente, proprio per la voglia del brand di Milwaukee di espandersi nei nuovi mercati emergenti. Per quanto riguarda l’Europa, è possibile un suo sbarco a queste latitudini, ma la conferma arriverà solo a tempo debito.