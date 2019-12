Husqvarna Norden 901: arriva il modello di serie

Husqvarna dopo il grande successo e gradimento del pubblico in occasione di EICMA, ha deciso di realizzare in serie la Norden 901.

Husqvarna lancia un nuovo modello di serie, dopo averlo presentato in forma di concept durante l’ultima edizione di EICMA, e stiamo parlando della Norden 901. Non è la prima volta che l’azienda svedese compie questo passo, dalla concept alla serie, infatti è successo con le Vitpilen e con le Svartpilen negli anni scorsi, mentre adesso scatta l’ora della Norden 901, che aveva riscosso un bel gradimento. Proprio questo sentimento positivo nei suoi confronti è stato l’elemento che ha convinto la Casa a realizzarla in serie, per farla diventare un elemento fondamentale della sua gamma stradale.

Caratteristiche della Norden 901

La Norden 901 è figlia dei tanti anni di esperienza di Husqvarna in campo rally, anche se il motore deriva da quello della KTM 790 Adventure, dato che l’azienda svedese fa parte dell’universo di KTM. A livello di design e stile generale la moto svedese ha ben poco a che vedere con le sue sorelle austriache. Il motore della Norden è infatti il nuovo LC8c, che è stato montato anche sulla 890 Duke R, un’unità bicilindrica parallelo dalla cilindrata di 889,5 cc e capace, sulla Duke, di 121 CV e 99 Nm di coppia.

Su strada e non solo

I tecnici di Husqvarna assicurano che la Norden 901 avrà un ottimo bilanciamento tra le prestazioni in offroad e le capacità nel turismo, merito di una ruota anteriore da 21” (la posteriore è da 18”) e delle sospensioni WP di alta qualità. Come dotazione la Norden 901 ha un’ampia sella, il manubrio alto, le barre paramotore e l’estesa carenatura. Maggiori informazioni sulla Norden 901 verranno rilasciate da Husqvarna Motorcycles in occasione del lancio sul mercato che non è ancora stato fissato.

Husqvarna 901 Norden Concept Vedi tutte le immagini +6