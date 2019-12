Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2020: in arrivo a gennaio

In arrivo a gennaio 2020 la terza edizione della Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2020, una moto raffinata e brillante.

Husqvarna presenta un’evoluta versione cross da competizione, la Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2020, la terza edizione della FC 450 Rockaster Edition che sottolinea la collaborazione tra il costruttore e Rockstar Energy Drink. Per raggiungere nuovi stati di competitività, la Casa svedese ha effettuato degli specifici interventi di affinamento e ottimizzazione della parte legata alle sospensioni, tramite la presenza di un’aggiornata forcella WP XACT 48. Questa moto è frutto di un lavoro molto intenso di prove e test, seguendo le istruzioni e le indicazioni fornite dagli uomini del Rockstar Energy Factory Racing, riguardanti dinamismo, consistenza di ritmo e anche spinta. Arriverà nelle concessionarie Husqvarna Motorcycles a partire da gennaio 2020.

Questa moto utilizza delle specifiche grafiche che la distinguono da una versione standard, in più utilizza un telaio idroformato in acciaio CrMo con verniciatura a polvere premium in colore nero, oltre a un telaietto reggisella in due pezzi fatto in composito a base carbonio. Abbiamo accennato della forcella WP XACT 48 millimetri, in più la Husqvarna FC 450 Rockstar Edition 2020 usa piastre della forcella lavorate CNC con off-set regolabile su 20-22 mm e un monoalbero 450 compatta e prestazionale, con un peso indicato di 27,3 kg, abbinata a un cambio a cinque rapporti.

Presenti anche manopole ODI in tinta grigia e morbide, manubrio e paracolpi ProTaper, plastiche ergonomiche con cover sella ad alto grip, meccanismo per la partenza di serie, azionamento frizione idraulico Magura, paracoppa rinforzato in fibra di carbonio, silenziatore FMF Racing Factory 4.1 e ruote Factory con canale D.I.D DirtStar e mozzi lavorati CNC quindi anodizzati blu, sempre riprendendo le informazioni. A livello di elettronica, la nuova svedese possiede mappe multifunzione, collegate anche a launch control e traction control, senza dimenticare un avviamento elettrico azionato da una batteria Li-Ion 2.0 Ah.

