MV Agusta: Brutale 800 RR e Dragster: i prezzi

Dopo la presentazione in occasione di EICMA 2019, le nuove MV Agusta Brutale 800 RR e Brutale 800 Dragster fanno il loro esordio nel listino prezzi.

Sono state presentate entrambe in occasione del recente EICMA 2019, le MV Agusta Brutale 800 RR e Brutale 800 Dragster, le quali si sono aggiornate soprattutto per l’introduzione di nuovi sistemi tecnologici che facilitano la vita del pilota. Entrambi i modelli, ad esempio, vedono l’introduzione dello Smart Clutch System, una tecnologia di gestione automatica della frizione, sviluppata dalla Casa italiana con Rekluse, che permette di non tirare la leva della frizione mentre uno si ferma e consente di partire senza doverla utilizzare.

In ogni caso chi guida può benissimo fare a meno di questo sistema e continuare ad usare la frizione in modo tradizionale, quindi tirando la leva, oppure può concentrarsi solo su traiettorie e piacere di guida senza pensare alla frizione. Le scalate avvengono con il comando quickshift bidirezionale EAS 2.1.

Per quanto riguarda la nuova Brutale 800 RR SCS 2020, il prezzo di listino arriva a 17.240 euro chiavi in mano. Questo modello è ordinabile in due livree: rosso perlato e grigio avio, oppure argento e grigio scuro. Per quanto riguarda, invece, la Brutale 800 Dragster il prezzo sale fino a 19.740 euro, sempre chiavi in mano. La livrea in questo caso può essere in grigio, giallo e nero, oppure in bianco, verde e nero.