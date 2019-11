LS2: arriva una nuova gamma di guanti da moto

LS2 propone una nuova e inedita gamma di guanti, sia per la stagione invernale che per quella estiva. Onyx, Urbs e Dart sono le proposte più interessanti.

LS2 è un marchio spagnolo noto per la vendita di caschi, ma in occasione dell’ultimo EICMA 2019 ha presentato la sua nuova gamma di guanti da moto. Si tratta di prodotti specialistici, nove modelli pronti a soddisfare le più varie esigenze. Tra di essi ci sono due modelli per l’inverno ormai alle porte e uno estivo. I guanti per la stagione più fredda sono chiamati Urbs e Onyx.

Urbs

Sono stati progettati per chi usa la moto su percorsi brevi. Sono contraddistinti da un disegno sobrio con inserti riflettenti per aumentare la visibilità, sono leggeri per mantenere una buona sensibilità sui comandi ma la fodera termica garantisce un buon isolamento dall’aria fredda. Sono traspiranti e impermeabili in modo completo, realizzati in poliammide e poliestere. La pelle conduttiva sui polpastrelli è compatibile con le tecnologie touchscreen, inserti in silicone sulle dita e sul palmo migliorano la presa. Il colore disponibile è il nero con inserti grigi, mentre le misure vanno da S a 2XL nella versione uomo e dalla XS alla L per la donna. Il prezzo al pubblico è di 39,99 euro.

Onyx

Onyx è un guanto realizzato in pelle bovina, ideale per l’inverno e dal disegno elegante e morbido. Ha delle imbottiture protettive per le nocche e le dita, rinforzi sul palmo della mano e sulla parte esterna delle dita indice e mignolo. Delle zone elastiche sul polso e sulle dita rende migliore la vestibilità, la doppia fibbia di chiusura sul polso rende più sicura la calzata. Al suo interno è presente uno strato termico di poliestere compatibile con le tecnologie touchscreen. Il guanto Onyx è solo per una clientela maschile, nera, nelle taglie che vanno dalla S alla 2XL, e costa 74,99 euro.

Dart

Dart è un guanto estivo, corto con protezioni rigide su nocche e palmo, che ripara le mani ma assicura una eccellente refrigerazione. Sono realizzati in tessuto leggero e acquistabili in tre colorazioni per la versione uomo (grigio, nero e giallo fluo), mentre per la donna è proposto solo in colore nero. Il prezzo è di 39,99 euro.