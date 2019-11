BlackSuzuki: la promozione della Casa giapponese per il Black Friday

In occasione del Black Friday, Suzuki propone il suo codice BlackSuzuki per ricevere uno sconto del 15% su abbigliamento e accessori presenti sul suo sito.

In concomitanza con il Black Friday, Suzuki consentirà di acquistare abbigliamento e accessori con vantaggi esclusivi dedicati nel suo shop online. La promozione è valevole a partire da martedì 26 novembre fino a lunedì 2 dicembre, con il codice promozionale BLACKSUZUKI, si possono ricevere automaticamente, al momento del pagamento, uno sconto incondizionato che farà scendere automaticamente l’importo dovuto. Lo sconto corrisponde al 15% su tutti gli articoli presenti sulla piattaforma di e-commerce della Casa di Hamamatsu.

Abbigliamento

Suzuki propone tre linee di abbigliamento chiamate Motorsport, Collection e Teamwear. Motorsport è studiata per gli amanti delle competizioni su due ruote e soprattutto della MotoGP. Al suo interno spiccano infatti i capi con i loghi e le tinte del Team ECSTAR e tanti prodotti che riportano le grafiche vintage del Team Classic e alcuni altri della linea dedicata alla sportiva GSX-R. Teamwear si compone di indumenti casual e sportivi, ideali per il tempo libero, sono articoli che giocano su accostamenti di colori immediatamente riconoscibili come gli abbinamenti giallo-blu e blu-bianco. Collection è la linea più variegata e spazia da elementi alla moda per uomo e donna ad accessori e gadget utili in ogni momento della vita quotidiana.

Accessori

Il codice Black Friday è utile anche per personalizzare la propria auto o moto per renderla più esclusiva e in linea con le proprie esigenze e attitudini. Tra le proposte imperdibili ci sono i pratici accessori che migliorano la capacità di carico di auto, moto e scooter. Senza dimenticare poi tutti quegli elementi che vengono proposti per rendere la propria Suzuki più versatile o per dare un tocco originale al look.