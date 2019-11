Kawasaki Ninja 1000SX: la novità di Akashi

Kawasaki presenta la sua nuova Ninja 1000SX, una moto da viaggio che combina bene il confort con le prestazioni del quattro cilindri da 142 cavalli.

Kawasaki Ninja 1000SX rappresenta una grande novità per le moto di Akashi, una nuova moto con personalità, che coniuga molto bene le caratteristiche di sportività con quelle del confort da viaggio. Una buona compagna di avventura, che sa regalare anche emozioni forti all’occorrenza. Le sue linee sono molto dinamiche e i gruppi ottici a LED sono una bella firma luminosa, che fa di questa moto un oggetto moderno ed emozionale.

Caratteristiche principali

Il telaio è a doppio tubo in alluminio, le sospensioni sono regolabili davanti e dietro e costituite da una forcella a steli rovesciati con diametro da 41 millimetri nella zona anteriore e back-link orizzontale al posteriore. La sella è ergonomica per pilota e passeggero, ed ha un’altezza di 835 mm, mentre l’interasse risulta di 1.440 mm. Notevole anche la capienza del serbatoio che arriva fino a 19 litri. Tra gli accessori ci sono anche un bauletto da 47 litri e delle borse laterali da 28 litri. Presente anche un parabrezza regolabile a mano in quattro differenti posizioni, una nuova strumentazione digitale a colori, un sistema di connessione tramite app Rideology, e quattro differenti mappe del motore: Sport, Road, Rain e la personalizzabile Rider. Non mancano il cambio elettronico e il Cruise Control.

Motore

La nuova Kawasaki Ninja 1000SX ha a disposizione un motore quattro cilindri in linea, il quale è stato rivisto nel profilo degli alberi a camme, nei condotti di aspirazione più compatti per due dei quattro cilindri e nelle valvole a farfalla con gestione elettronica. Nuovo anche l’impianto di scarico. Ad ogni modo si tratta di un motore di 1.043 cc con una potenza di 142 cavalli a 10.000 giri/minuto e una coppia di 111 Nm a 8.000 giri/minuto. L’arrivo sul mercato è prevista all’inizio del 2020.

Kawasaki Ninja 1000SX: le foto ufficiali Vedi tutte le immagini +15