Aprilia Tuono V4 1100 Factory e RR: aggiornamenti disponibili

Le naked di Aprilia, Tuono 1100 Factory e RR, si aggiornano con elementi di stile ed elettronica. Le moto di Noale impreziosiscono la loro gamma.

L’Aprilia Tuono V4 1100 Factory è una naked ad alte prestazioni, con soluzioni tecniche all’avanguardia come i molti elementi in fibra di carbonio e le sospensioni semi-attive. Si affianca ad essa la versione Tuono V4 1100 RR, che presenta alcune nuove colorazioni per la sua gamma. La moto di Noale si aggiorna, per rispondere alle esigenze di una clientela sempre molto esigente.

Elettronica e ciclistica

La naked ad alte prestazioni di Aprilia si presenta con un interfaccia OBTi (Objective Based Tuning Interface), che consente di tenere sott’occhio i diversi setting, con la soluzione di connettività Aprilia MIA (optional), oltre ai vari sistemi legati al pacchetto Aprilia Performance Ride Control (APRC) con comando del gas integrato full Ride-by-Wire e piattaforma inerziale. Su questa moto è stato aggiornato anche il Cornering ABS multimappa e le tre mappe legate al motore V4 che arriva a 175 cavalli di potenza. I programmi Sport, Track e Race risultano tutti “full power” ma diversi nell’erogazione.

Sulla Factory ci sono delle sospensioni elettroniche Öhlins di serie sviluppate con gli uomini di Aprilia. Queste sospensioni possiedono elementi semi-attivi Smart EC 2.0 che permettono la calibrazione diretta e personalizzabile di forcella e ammortizzatore, con due specifiche di intervento, in modalità semi-attiva e manuale, che si possono selezionare tramite i pulsanti posti sul manubrio. Nel caso della modalità semi-attiva è il sistema Smart EC 2.0 che si occupa della gestione, grazie ad un algoritmo che controlla i dati ricevuti. Nel caso della modalità manuale le tre mappe consentono altrettanti tipi di tarature pre-impostate. Il sistema Smart EC 2.0 si occupa anche dell’ammortizzatore di sterzo Öhlins, con personalizzazione in base alle preferenze.

Gamma colori

La gamma dei colori della Aprilia Tuono V4 1100 RR è stata aggiornata con il grigio Magny-Cours e il rosso Sachsenring, mentre per la Tuono V4 1100 Factory arriva la Atomico Racer, una linea caratterizzata da una base nera opaca e grafiche tricolore che richiamano il prototipo sportivo Aprilia RS-GP.

