Helmo Milano: due novità per EICMA 2019

Svelate due interessanti iniziative dedicate ai festeggiamenti del decimo compleanno di Helmo Milano.

Helmo Milano, specialista nella produzione di caschi moto, dopo aver svelato le novità della sua rinnovata gamma 2020 in esposizione questi giorni a EICMA, ha annunciato altre due interessanti iniziative dedicate ai festeggiamenti del proprio decimo compleanno, portate avanti con importanti partner internazionali.

FuoriRotta Centauro

Una di queste iniziative si basa sulla collaborazione tra Helmo Milano e Vredestein che ha portato come frutto il rinnovamento del full-jet Fuori Rotta, dando così vita al nuovo casco top di gamma “Centauro”. FuoriRotta di Helmo Milano è il casco scelto da Vredestein per lanciare in grande stile la nuova serie di pneumatici Centauro dedicati a moto e scooter. Questi pneumatici potranno essere dotati dello speciale sensore di monitoraggio della pressione, sviluppato proprio da Vredestein e distribuito da SST-Italia. Bisogna inoltre ricordare che il FuoriRotta Centauro sarà utilizzato dal tester Vredestein nelle prove di sviluppo e nelle attività promozionali, inoltre questo speciale casco sarà fornito ai giornalisti del settore in occasione dei test drive delle nuove coperture.

Dal punto di vista estetico, il FuoriRotta Centauro si distingue per la sua colorazione Matt Black impreziosita da inserti carbonio su mentoniera e coperchi sblocco visiera. Il casco sfoggia inoltre il logo Centauro in argento, abbinato ad una visiera a specchio. Il FuoriRotta Centauro e gli pneumatici Vredestein saranno esposti presso lo stand di SST-Italia presente a EICMA 2019.

Oltre per lo stile esclusivo, FuoriRotta si fa apprezzare per il confort offerto e per la sua versatilità, perché riesce ad abbinare le caratteristiche di un casco jet a quelle di uno integrale, semplicemente abbassando la mentoniera. Questo cassco si fa infine apprezzare per la sua estrema leggerezza, unita ala freschezza offerta dalla calotta interna “Hypercool” con ben 16 canali di aerazione.

Non mancano infine interni traspiranti in nappa vellutata anallergica (estraibili e lavabili), a cui si aggiungono i guancioli staccabili dotati di predisposizione per inserimento del Bluetooth e il paranuca estraibile con zip. Disponibile nelle colorazioni Glossy Grey Metallic, Matt Anthracite, Matt Black, Pearl White e Yellow Race, corredati da dettagli carbon look su mentoniera e coperchi sblocco visiera. Il prezzo di listino del FuoriROtta parte da 169 euro.

ViaColVento

La partnership tra Helmo Milano e Askoll ha invece riguardato il casco jet ViaColVento. I partecipanti a EICMA 2019 che ritireranno l’apposita cartolina distribuita presso lo stand Askoll e prenoteranno la prova del nuovo scooter elettrico Askoll EVOlution, riceveranno un casco Helmo Milano ViaColVento nella colorazione Giallo Corsa in caso di acquisto del veicolo.

ViaColVento si presenta come un demi-jet dotato di calotta esterna in resina termoplastica con ampi fori di aerazione e rete metallica protettiva in tinta. Non passa inosservata la calotta interna Hypercool impreziosita da 20 fori di aerazione e canalizzazioni longitudinali. Il casco è dotato di coperchi trasparenti in policarbonato protettivi e amovibili, utili per proteggere in caso di pioggia garantendo un’efficace circolazione dell’aria, non manca infine un visierino fumé interno con filtro solare, azionato da un pulsante laterale esterno.

Completano le caratteristiche di questo demi-jet il paranuca estraibile con zip, i guancioli staccabili con predisposizione per inserimento del Bluetooth, il cinturino sottogola con chiusura a sgancio rapido e anello antifurto in acciaio.

