Kymco RevONEX, una concept bike per EICMA 2019

La Casa coreana si prepara a svelare una misteriosa e accattivante concept bike elettrica.

Kymco si prepara a svelare un’inedita e misteriosa concept bike sotto i riflettori di EICMA 2019, il celebre evento internazionale dedicato al mondo delle due ruote che andrà in scena a Milano dal 5 al 10 novembre prossimi.

Battezzata Kymco RevONEX, la nuova moto sarà svelata dal chairman Allen Ko nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà a EICMA 2019 il giorno 5 novembre alle ore 15:30 (stand E28, padiglione 11)

Il costruttore coreano ha anticipato questa concept diramando un bozzetto e un video teaser ufficiali. Nell’immagine in questione viene mostrata la parte posteriore di quella che sembra una naked o una cruiser che a nostro avviso strizza l’occhio alle forme della Diavel. Questa due ruote dovrebbe adottare inoltre una meccanica elettrica a zero emissioni, ma per avere informazioni più dettagliate bisognerà attendere ancora qualche giorno.