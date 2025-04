Ducati fa il suo ingresso trionfale nel mondo del motocross con la straordinaria Desmo450 MX, una moto che ridefinisce gli standard di questa categoria. Con i suoi impressionanti 63,5 CV di potenza, 53,5 Nm di coppia e un peso a secco di soli 104,8 kg, la Desmo450 MX si presenta come un concentrato di tecnologia e prestazioni.

La tecnologia

Il cuore pulsante di questa innovativa moto è un motore monocilindrico da 449,6 cc con tecnologia Desmodromica, una caratteristica esclusiva di Ducati che, per la prima volta, approda nel segmento motocross. Questo sistema garantisce regimi di rotazione elevati e una curva di coppia vigorosa, con il 70% della coppia disponibile già a 4.200 giri/min, ideale per affrontare anche i terreni più impegnativi.

La ciclistica della moto da cross Ducati è altrettanto rivoluzionaria: un telaio perimetrale in alluminio ultraleggero composto da soli 11 elementi, sospensioni Showa completamente regolabili e un impianto frenante sviluppato in collaborazione con Brembo. Il sistema di raffreddamento è ottimizzato grazie a radiatori dalla forma romboidale, che aumentano l’efficienza termica del 6,5%.

Tante innovazioni

Non manca l’innovazione elettronica: la Desmo450 MX è la prima nel motocross a introdurre un avanzato sistema di controllo della trazione, affiancato da Launch Control, Engine Brake Control e Quickshifter. Tutte queste funzionalità sono personalizzabili tramite l’app X-Link, offrendo ai piloti un controllo totale e su misura.

La Ducati motocross sarà disponibile per i motociclisti europei a partire da giugno 2025, mentre il resto del mondo dovrà attendere qualche mese in più. Per gli appassionati più esigenti, Ducati ha previsto un catalogo di accessori esclusivi firmati Ducati Performance, pensati per personalizzare ulteriormente questa straordinaria moto.