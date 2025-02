Doppio motore e 325 CV: Peugeot lancia i nuovi SUV elettrici

Peugeot continua a guidare l’innovazione nel settore delle auto elettriche, presentando le nuove versioni ad alte prestazioni dei SUV elettrici E-3008 ed E-5008. Svelati durante l’evento E-Lion Day 2024, questi modelli si distinguono per la configurazione a doppio motore elettrico e la trazione integrale, offrendo una potenza complessiva di 325 cavalli. La combinazione di un motore da 213 CV sull’asse anteriore e uno da 112 CV su quello posteriore assicura una guida dinamica e versatile.

Un’ulteriore novità riguarda la Peugeot E-5008, ora disponibile in una variante a cinque posti che massimizza lo spazio interno. Con un vano bagagli ampliato fino a 994 litri, estendibile a 2.310 litri abbattendo i sedili posteriori, questo modello punta a soddisfare le esigenze delle famiglie e dei viaggiatori. Non meno importante è l’aggiornamento del sistema di navigazione, che include una funzione di preriscaldamento della batteria per ottimizzare i tempi di ricarica rapida.

Il percorso verso la sostenibilità di Stellantis, il gruppo di cui Peugeot fa parte, è evidenziato dall’uso crescente di energia rinnovabile nei processi produttivi. Attualmente, il 60% dell’energia utilizzata negli stabilimenti proviene da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di raggiungere il 100% entro il 2030. Inoltre, l’impegno per l’ecologia si riflette nell’adozione di materiali riciclati, che rappresentano il 24% dei materiali impiegati nella produzione della E-3008.

Queste innovazioni segnano un passo significativo nella transizione verso una mobilità a zero emissioni, sottolineando l’impegno di Peugeot e Stellantis nel ridefinire il futuro del settore automotive.