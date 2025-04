Delhi, una delle città più inquinate al mondo, sta per compiere un passo storico verso un futuro più sostenibile. La capitale indiana, soffocata da decenni di smog e polveri sottili, ha lanciato un piano ambizioso per eliminare completamente i veicoli alimentati a benzina e diesel entro il 2035, segnando una svolta epocale per la mobilità urbana.

Il primo segnale di cambiamento è già visibile: i veicoli con più di 15 anni non possono più rifornirsi di carburante, grazie a un sistema di controllo implementato presso tutte le stazioni di servizio. Il Ministro dell’Ambiente, Manjinder Singh Sirsa, ha spiegato che questa misura è parte di una strategia più ampia per ridurre drasticamente l’inquinamento atmosferico. Inoltre, controlli più severi sono stati introdotti per i mezzi pesanti in entrata nella metropoli.

Un elemento centrale di questa trasformazione è il trasporto pubblico. Entro la fine dell’anno, oltre 900 autobus elettrici entreranno in servizio, con l’obiettivo di sostituire 5.000 dei 7.500 autobus attualmente in circolazione con modelli a basse o zero emissioni. Le autorità stanno inoltre considerando di rendere obbligatorio l’acquisto di mezzi pubblici alimentati esclusivamente con elettricità, gas naturale compresso o idrogeno entro dicembre.

Le tappe successive prevedono il divieto di circolazione per veicoli commerciali leggeri e tuk-tuk a combustione tra il 2026 e il 2027, mentre le restrizioni per auto e moto private saranno gradualmente introdotte tra il 2030 e il 2035. Questa strategia si ispira alle politiche adottate in Cina, dove le misure severe hanno non solo migliorato la qualità dell’aria, ma anche favorito lo sviluppo del mercato dei veicoli elettrici.

Nonostante le sfide logistiche e infrastrutturali, il progetto di Delhi rappresenta una speranza concreta per milioni di cittadini e un modello di riferimento per altre metropoli globali che aspirano a un futuro più verde e sostenibile.