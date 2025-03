Dallara Stradale, l’iconica sportiva emiliana, si rinnova per il 2025, abbracciando un’evoluzione tecnica e stilistica che promette di esaltare le sue due anime: supercar da pista e gran turismo. Con la nuova Stradale 2025, la casa di Varano de’ Melegari ha introdotto due versioni specializzate: la grintosa Dallara Laps, pensata per dominare i circuiti, e la raffinata Dallara Landscapes, ideale per viaggi panoramici.

Le innovazioni tecniche si concentrano su un’aerodinamica completamente rivisitata, arricchita da louvres sui passaruota, capaci di raggiungere un impressionante rapporto 1:1 tra peso e deportanza a 260 km/h. Il cuore pulsante della vettura è il motore Ford 2.3 turbo da 400 CV, ottimizzato per una maggiore linearità delle prestazioni. Le sospensioni, ridisegnate per armonizzarsi con il nuovo assetto aerodinamico, e l’impianto frenante, dotato di prese d’aria inedite per un raffreddamento più efficace, completano un pacchetto tecnico di altissimo livello.

La Dallara Laps si distingue per la livrea Blu Dallara Opaco e interni in Alcantara che celebrano il tracciato di Varano, mentre la Dallara Landscapes punta al comfort, offrendo tetto rimovibile, portiere Sky-View e sedili touring. Entrambe le versioni vantano interni personalizzabili con pregiati rivestimenti in Alcantara, per un tocco di esclusività.

I prezzi della Dallara Stradale 2025

Grazie al programma UpShift, anche i proprietari delle versioni precedenti potranno aggiornare le proprie vetture agli standard 2025, confermando l’impegno di Dallara verso la fidelizzazione dei suoi appassionati. Il listino parte da 233.020 euro per la Barchetta base, mentre le nuove versioni si posizionano a 282.030 euro per la Landscapes e 284.486 euro per la Laps.