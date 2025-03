Il colosso cinese BYD, leader mondiale nella produzione di auto elettriche, ha dichiarato apertamente la propria ambizione di sfidare Toyota, attuale dominatrice del settore automobilistico globale. Con un fatturato record di 107 miliardi di dollari e una crescita delle vendite del 41% nel 2024, BYD si prepara a conquistare il mercato EV con una strategia audace e innovativa.

La visione del CEO Wang Chuanfu è chiara: “Una volta raggiunta la scala produttiva di Toyota, i nostri veicoli saranno più redditizi“. Una dichiarazione che sottolinea la determinazione di BYD a capitalizzare sui suoi punti di forza, come il controllo dei costi e la produzione interna di quasi tutti i componenti. Inoltre, la gamma di veicoli BYD spazia da modelli economici come la Seagull EV, con un prezzo inferiore ai 10.000 dollari, fino a lussuose supercar elettriche.

Solo elettriche per BYD

Dal 2022, BYD ha fatto una scelta radicale, abbandonando completamente la produzione di veicoli a combustione interna per concentrarsi esclusivamente su EV e ibridi plug-in. Questa decisione ha segnato l’inizio di un’ampia espansione globale, con nuovi stabilimenti in Thailandia, Brasile, Ungheria, Turchia e Indonesia. Si parla anche di un possibile terzo impianto europeo in Germania, segno dell’impegno dell’azienda a rafforzare la propria presenza nei mercati chiave come l’America Latina, il Sud-est asiatico e l’Europa.

Un aspetto distintivo di BYD è la sua capacità di innovazione tecnologica. Nata come produttore di batterie, l’azienda investe in tecnologie all’avanguardia, tra cui sistemi di guida intelligente, caricabatterie ultra-rapidi e batterie di nuova generazione. Questi sviluppi offrono un vantaggio competitivo rispetto a Toyota, che sta affrontando ritardi nello sviluppo delle sue fabbriche di batterie EV in Giappone.

La competizione tra BYD e Toyota rappresenta un momento cruciale per il futuro della mobilità sostenibile. Con un mercato automobilistico in rapida trasformazione, l’ascesa di BYD potrebbe segnare un cambiamento significativo nell’industria globale, accelerando la transizione verso un futuro più verde e tecnologicamente avanzato.