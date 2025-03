Settantacinque anni di storia e innovazione per il Volkswagen Bulli, il veicolo che ha segnato un’epoca nel panorama dei veicoli commerciali europei. Dal debutto del leggendario T1 nel 1950 fino al futuristico ID Buzz, l’evoluzione Bulli è un viaggio attraverso sette generazioni che hanno ridefinito la mobilità.

Era l’8 marzo 1950 quando il primo T1 uscì dalla catena di montaggio di Wolfsburg. Con il suo iconico parabrezza sdoppiato, che gli valse il soprannome “Splittie", e un motore boxer da 25 CV, il T1 divenne rapidamente un simbolo di praticità e design, con 1,8 milioni di unità prodotte. Negli anni ’60, il T2 migliorò ulteriormente il comfort e divenne un’icona della cultura hippie, grazie al suo design modernizzato.

Nel 1979, il T3 segnò una svolta tecnica, introducendo motorizzazioni diesel e la trazione integrale Syncro, rendendolo ancora più versatile. Il 1990 vide il debutto del T4, con motore anteriore, un’innovazione che ottimizzò lo spazio interno e migliorò la dinamica di guida.

Con l’inizio del nuovo millennio, il T5 del 2003 ampliò l’offerta con versioni che andavano dal veicolo commerciale al camper di lusso California. Il T6 del 2015 e il successivo T6.1 del 2019 portarono il Bulli nell’era digitale, integrando sistemi di assistenza avanzati e connettività di ultima generazione.

La vera rivoluzione arrivò nel 2021 con il debutto del Multivan T7 ibrido plug-in e dell’ID Buzz completamente elettrico, che proiettano il Bulli nel futuro della mobilità sostenibile. Con oltre 12,5 milioni di unità prodotte, il Bulli continua a essere un’icona senza tempo, capace di evolversi senza mai perdere la sua essenza di versatilità e innovazione.

Per celebrare questo importante anniversario, Volkswagen ha annunciato una serie di eventi commemorativi che culmineranno in una grande festa a Wolfsburg nel maggio 2025, un’occasione per onorare il passato e guardare al futuro di questo veicolo leggendario.