Un’auto che ha ridefinito il concetto di city car trasformandosi in una vera belva da rally. È questa la storia del Ford Ka, un modello del 2001 che, grazie all’audacia ingegneristica di DJM Motorsport, ha abbandonato la sua immagine di utilitaria economica per diventare un autentico bolide da competizione.

La trasformazione è stata possibile grazie all’integrazione del potente motore Cosworth YB, capace di erogare ben 300 cavalli, e a un sistema di trazione integrale che ha rivoluzionato le sue prestazioni. Questo progetto non si è limitato a potenziare il propulsore: ogni dettaglio è stato curato con precisione per garantire performance straordinarie, mantenendo però l’aspetto esteriore familiare del Ka.

Un capolavoro tecnico

L’adattamento del Cosworth YB al telaio del Ka ha rappresentato una sfida unica. Il team ha implementato soluzioni avanzate come un sistema di raffreddamento ottimizzato con radiatore anteriore e intercooler trasversale, sospensioni in lega su misura e un differenziale rinforzato derivato dalla Sierra. Ogni componente, dalle protezioni sottoscocca al tunnel della trasmissione modificato, è stato ripensato per garantire rigidità e resistenza.

Ostacoli e successi

Nonostante le difficoltà normative che hanno limitato la partecipazione del Ka a diverse competizioni, la vettura ha guadagnato il rispetto di esperti del settore. Un momento cruciale è stato quando Colin McRae, leggenda del rally, ha provato l’auto, rimanendone così colpito da integrare alcuni elementi del suo design nella sua McRae R4. Questo ha consolidato l’influenza del Ka, anche al di là delle gare, con soli due esemplari costruiti: uno per l’asfalto e uno per lo sterrato.

Con il suo design aggressivo e le sue capacità tecniche impressionanti, il Ford Ka rally rappresenta un esempio straordinario di come l’ingegneria automobilistica possa superare ogni limite quando creatività e competenza si incontrano.