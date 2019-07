Formula 1 su Netflix

La seconda stagione di “Drive to Survive” sarà di nuovo trasmessa sulla piattaforma on demand nel 2020: tante le curiosità all’interno del docufilm.

Ad annunciare il lancio della seconda stagione di “Drive to Survive” nel 2020 ci hanno pensato Netflix e Formula 1, un docufilm in grado di saper catturare con un occhio diverso il “dietro le quinte” di ogni team, mettendo in risalto le difficoltà e le gioie che un pilota di Formula 1 affronta nell’arco di una stagione.

Nella seconda serie ci sarà una novità non da poco, per tutti quelli che hanno seguito la prima stagione ma soprattutto per quelli che aspettano con ansia di vedere la seconda: questa volta a dare il consenso ad effettuare le riprese sono state Ferrari e Mercedes, che nella prima stagione di Drive to Survive si erano rese grandi assenti.

Si vedrà la storia di una Formula 1 che non ci si aspetta di vedere, infatti nel susseguirsi degli episodi viene raccontato e documentato dall’interno la vita in pista e fuori, il “non visto” in forma ufficiale e le polemiche senza filtri.

Il Direttore dei Diritti Media della Formula 1, Ian Holmes, in merito all’annuncio sulla seconda stagione che vede coinvolto il Circus della F1, ha commentato quanto segue: “siamo entusiasti di poter ancora una volta lavorare con Netflix alla seconda serie di Drive to Survive. È una serie davvero unica, che permette ai tifosi di osservare il lato nascosto della Formula 1, mostrare le personalità e le emozioni che ogni pilota e team attraversa, in griglia e fuori. Drive to Survive ci ha permesso di raggiungere un bacino globale di tifosi del tutto nuovo e la collaborazione con Netflix per la seconda stagione assicura che stiamo continuando a porre i tifosi al centro di ciò che facciamo, rendendo lo sport più aperto e accessibile a tutti”.

La partecipazione di due grandi scuderie come la Ferrari e la Mercedes aiuterà di certo il pubblico a vedere con occhi diversi il lavoro svolto anche dai Top Team, un incipit in più per cogliere l’occasione di guardare “Drive to Survive” che ci racconta la Formula 1 in maniera unica, addentrandosi nella vita di ogni pilota e osservando come i team danno il massimo durante tutto il Campionato. Il docufilm nobilita così il sacrificio, l’impegno e la dedizione degli addetti ai lavori (dai tecnici ai piloti) che mettono sopra ogni cosa la loro passione per l’eccellenza del motorsport.