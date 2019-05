Alfa Romeo Stelvio: indossa la divisa della Guardia Civil spagnola

Da tempo “cliente” Alfa Romeo, presso cui operano alcune “datate” 159 Q4 (declinazione che dal 2005, anno del debutto, al 2009, e in versione con cambio Q-Tronic dal 2007 al 2010, rappresentò la variante di alta gamma per la berlina disegnata da Giorgetto Giugiaro “erede” della storica 156), la Guardia Civil spagnola ha scelto di affidarsi ad Alfa Romeo Stelvio per sostituire il proprio parco auto del “Biscione”.

Nel dettaglio, la “Benemérita” ha recentemente adottato 97 unità del SUV di Alfa Romeo, che così va ad indossare – al pari della più anziana 159 – la divisa in bianco-nero del corpo di Gendarmeria iberico. Ad aggiornare ulteriormente il parco automezzi, accanto a Stelvio sono arrivate circa 250 Seat Leon ST; e, per restare in ambito Fca, 140 Jeep Compass; nelle scorse settimane, a loro volta, avevano fatto il proprio ingresso 85 Land Rover e 17 moto Yamaha, alle quali occorre aggiungere la flotta di 23 Mitsubishi Outlander PHEV (variante ad alimentazione ibrida plug-in) recentemente acquisite dall’amministrazione comunale di Madrid per “rinfrescare” il proprio parco automezzi della Polizia municipale.

Una nota diramata in questi giorni da Alfa Romeo indica che l’intero lotto di Stelvio acquisite dalla Guardia Civil spagnola (in allestimento “Executive”, è dunque la configurazione alto di gamma) viene equipaggiato con l’unità 2.0 turbo benzina a quattro cilindri, abbinato al cambio automatico ZF ad otto rapporti ed alla trazione integrale Q4 con selettore Alfa Romeo DNA per la commutazione delle modalità di guida (i tre programmi “Advanced”, “Natural” e “Dynamic”), per una potenza di 200 CV ed una coppia massima di 330 Nm.

Sebbene non si tratti della “estrema” declinazione Quadrifoglio da 510 CV, Stelvio in dotazione alla Guardia Civil de Tràfico è in ogni caso in grado di raggiungere una velocità massima di 215 km/h ed i 100 km/h, con partenza da fermo, in 7”2. Ovviamente dedicata alle attività di pattugliamento ed operative, la dotazione di bordo dei 97 Alfa Romeo Stelvio per la Guardia Civil de Tràfico comprende, fra gli altri, l’impianto radio ricetrasmittente, un’attrezzatura di soccorso, la fanaleria anteriore bi-xeno, la sirena ed i lampeggianti a Led collocati sul tetto. Bocche cucite in merito al prezzo di acquisto: è possibile ipotizzare che ciascuna delle unità sia stata venduta dalla filiale spagnola di Alfa Romeo ad un importo scontato. In ogni caso, Stelvio 2.0 200 Cv viene venduto, in Spagna, ad una cifra che parte da poco più di 52.400 euro.