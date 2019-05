Maserati: al via la partnership con Antinori

Maserati ha deciso di accostare il proprio nome ad Antinori, storica e nobile azienda vitivinicola che si trova in Toscana ed è considerata una delle realtà più importanti al mondo nel settore della produzione di vini di altissima qualità.

La Casa del Tridente ha scelto quindi di siglare una partnership con Antinori per sottolineare uno dei valori principali che uniscono le due realtà, ovvero l’eccellenza italiana come cultura aziendale utilizzata nella costante e rigorosa ricerca della qualità. La Famiglia Antinori gestisce l’omonima azienda vinicola da oltre seicento anni, periodo in cui si sono susseguite ben 26 generazioni: era infatti il lontano 1385 quando Giovanni di Piero Antinori entrò a far parte dell’Arte Fiorentina dei Vinattieri.

In questo lunghissimo arco di storia, il clan Antinori ha gestito la propria attività senza aiuto esterno o di intermediari e optando nella maggior parte delle volte per scelte rischiose e innovative con l’obiettivo di migliorate i propri prodotti, mantenendo il massimo rispetto per le tradizioni e il territorio circostante.

La collaborazione tra il costruttore modenese e l’azienda toscana sarà caratterizzata da una lunga serie di manifestazioni ed eventi che si svolgeranno sia nella nostra penisola che all’estero. Anche questi eventi saranno ispirati ai valori comuni delle due realtà, ovvero la tradizione e l’innovazione, due caratteristiche che possono aiutare nella ricerca della perfezione, ottenuta la maggior parte delle volte attingendo ad un lavoro artigianale ottenuto tramite l’attenzione ai dettagli e alla passione per l’eccellenza. Nel corso di questi appuntamenti sarà possibile apprezzare tutto il fascino e la potenza dei modelli Maserati in contesti particolarmente esclusivi, oltre a poter conoscere meglio e più da vicino i selezionati vini provenienti dalle cantine Antinori.

Infatti, tutti i modelli appartenenti alla gamma Maserati (Ghibli, Quattroporte, Levante e GranTurimo e Gran Cabrio) vantano l’uso di materiali pregiatissimi, rifiniti ed assemblati con cura e qualità artigianale. La bellezza delle forme che distingue il design di queste vetture e l’esclusività dei componenti utilizzati sulle Maserati fanno da contorno ad un corredo tecnico e tecnologico all’avanguardia, fatto di propulsori potenti e prestazionali e sofisticati sistemi elettronici, sviluppati appositamente per ottimizzare il confort e garantire la sicurezza e l’intrattenimento agli occupanti.