Lexus RC-F protagonista del nuovo film “Men In Black: International”

L’ultimo capitolo della celebre saga cinematografica di fantascienza Man in Black si prepara ad uscire nelle sale il prossimo 14 giugno 2019. Battezzata Men In Black: International, l’inedita pellicola raccoglie l’eredità del primo film della serie uscito nel 1997 e reso famoso dagli attori Tommy Lee Jones e Will Smith che interpretavano rispettivamente i panni degli agenti K e J. Ora però, con Men In Black: International sono cambiati sia i protagonisti, interpretati in questa occasione da Chris Hemsworth (agente H), Tessa Thompson come (agente M), Liam Neeson (agente T) ed Emma Thompson (agente O), ma anche le auto in dotazione degli agenti interstellari.

Questi ultimi possono infatti contare su una fiammante Lexus RC-F di colore nero che può anche trasformarsi in una macchina volante, in stile Ritorno al Futuro, dopo aver premuto un grande pulsante di colore rosso posizionato nella plancia dell’auto. Con la RC-F, la Casa nipponica di carattere premium rinnova il suo sodalizio con MiB, nella pellicola si vedono anche i SUV RX e LX, particolarmente apprezzati sul mercato nord americano.

Men In Black: International per buona parte è stato girato nelle città di Londra ed è proprio nella capitale britannica che si nota un’altra particolare vettura: questa volta non parliamo di una Lexus, bensì di una Jaguar XJ con qualche anno alle spalle, ma che al suo interno nasconde un arsenale bellico a dir poco “spaziale”. Tutti questi dettagli si possono apprezzare nel trailer ufficiale di Men In Black: International, diramato nelle scorse ore sui principali media internazionali dal produttore del film Sony Picture.

La RC-F si presenta come una Gran Turismo 2+2 dal design aggressivo che richiama gli stilemi tipici del marchio nipponico fatti di spigoli vivi e tagli netti. LE linee aerodinamiche e grintose della vettura vengono enfatizzate dai grandi cerchi in lega leggera da 19 pollici, mentre all’interno dell’abitacolo troviamo un ambiente sportivo e curato nei minimi dettagli grazie all’uso di materiali pregiati assemblati con cura artigianale. Non mancano infatti sedili ad alto contenimento e una strumentazione analogico-digitale particolarmente sofisticata che richiama quella dell’esotica hypercar LFA. Sotto il cofano della Lexus RC-F batte il poderoso V8 aspirato da 5.0 litri in grado di sviluppare una potenza di ben 464 CV, gestiti da un cambio automatico ad8 rapporti ed in grado di offrire un’accelerazione dichiarata dal costruttore da 0 a 100 km/h effettuata in appena 4,5 secondi.