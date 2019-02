Peugeot: Stefano Accorsi sarà ancora ambasciatore del marchio

Peugeot e Stefano Accorsi proseguono l’accordo di collaborazione che vede l’attore protagonista da sette anni in qualità di ambasciatore del marchio francese.

Il sodalizio con Peugeot ha portato Accorsi a prestare volto e voce in diverse iniziative commerciali. Il costruttore sottolinea ad esempio come sia stato proprio il protagonista del film “L’ultimo bacio” a fare da voce narrante negli spot di lancio della Peugeot 208, campagna seguita qualche tempo dopo da una serie di cortometraggi diretti e interpretati da Accorsi per raccontare la gamma della Peugeot 308.

La casa francese è stata presente anche in una parte della filmografia dell’attore emiliano, come nel caso della pellicola “Veloce come il vento” in cui Stefano Accorsi interpretava la parte del pilota Loris. A “recitare” al suo fianco nel film c’erano la Peugeot 205 GTI 1.9 e la 205 turbo16 EVO2, ovvero due delle vetture più iconiche del marchio di PSA.

Proprio per prepararsi al meglio per le riprese Accorsi volle e ottenne l’aiuto di un istruttore eccellente come Paolo Andreucci, pluricampione italiano di rally e all’epoca pilota di Peugeot Motorsport Italia. Fu quindi un assaggio del mondo delle competizioni che portò l’attore ad appassionarsi alla pista, al punto da decidere di mettersi in gioco nella Peugeot 308 Racing Cup per affrontare il campionato 2017 con i colori della squadra ufficiale.

I progetti futuri tra Peugeot e Stefano Accorsi parlano di nuove iniziative per i prossimi mesi, verosimilmente legati al lancio di novità da parte del costruttore e all’impegno artistico dell’attore, che ad aprile sarà sotto i riflettori per l’uscita del film “Il Campione”, opera che vede al debutto dietro la macchina da presa Leonardo D’Agostini.