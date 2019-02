MercedesVivaio, la Casa della Stella a caccia di talenti

MercedesVivaio è un progetto portato avanti da Mercedes-Benz Italia e Mercedes-Benz Trucks Italia che ha come scopo quello di aiutare neodiplomati e neolaureati di entrare nel mondo del lavoro sfruttando le opportunità offerte dalla rete di dealer italiani della Casa della Stella. Negli ultimi due anni sono entrati a far parte dell’orbita Mercedes oltre 280 giovani neodiplomati e neolaureati, ed ora questa opportunità verrà raddoppiata grazie ad un progetto che diventerà biennale con l’ambizioso obiettivo di rispondere in maniera ancora più efficace alle esigenze della rete di vendita sul territorio italiano.

Rispetto alle precedenti edizioni, la nuova edizione di MercedesVivaio ha portato in dote nuovi processi di selezione e inedite fasi di formazione, il tutto caratterizzato da una più attiva partecipazione da parte dei dealer. Tra le novità troviamo anche gli inediti contenuti dei moduli formativi che permetteranno ai partecipanti di essere già preparati ed estremamente pronti alle sfide relative alla mobilità elettrica e alla digitalizzazione. MercedesVivaio si presenta quindi come un nuovo “jobs act” che in soli due anni dovrebbe offrire alle concessionarie Mercedes del territorio italiano ben 240 nuove giovani risorse di età compresa tra 18 e 26 anni.

“Il mondo dell’auto in continua evoluzione, insieme a nuove tecnologie ed esigenze di mobilità richiedono figure professionali in grado di esprimere competenze innovative e sempre più ampie in ogni settore, dalla consulenza alla vendita, all’assistenza in post-vendita” ha dichiarato Udo Herbert, Direttore Customer Services Mercedes-Benz Cars Italia and Head of Training Academy, che ha aggiunto: “Per rispondere in maniera pronta ed efficace al continuo mutamento degli scenari del mercato, anche MercedesVivaio cambia, a partire dalla durata, che estende il ciclo a due anni, in modo da garantire ai nostri dealer un bacino sempre aperto, da cui attingere le migliori risorse.”

Per candidarsi ad accedere al mondo di MercedesVivaio basta semplicemente creare un account personale completo dei propri dati anagrafici, curriculum vitae e un breve video di presentazione. Nella candidatura bisogna inoltre segnalare due preferenze relative alla figura professionale che si preferisce tra le seguenti: consulente di vendita Cars, Vans, Trucks; Product Expert Cars; consulente d’assistenza Cars; venditore ricambi OTC Cars; Customer Contact Consultant After-Sales Cars; magazziniere Cars; tecnico di officina Cars, Vans, Trucks.

Terminata la fase di registrazione, il candidato dovrà sostenere tre test: psico-attitudinale; test a tempo di carattere logico-cognitivo e test a tempo per valutare le conoscenze del mondo Mercedes-Benz. In questa nuova edizione i dealer potranno indicare direttamente sulla piattaforma i profili professionali di cui bisogno per poi avviare il processo di selezione. Tra i profili che risulteranno idonei alle singole posizioni aperte verranno scelti tre candidati che affronteranno una video intervista con un’agenzia di selezione per poi passare al successivo colloquio con il dealer interessato. I giovani selezionati potranno usufruire di un piano formativo concordato con Mercedes-Benz Training Academy e saranno affiancati da un tutor interno e da un coach MercedesVivaio che faciliteranno l’inserimento dei ragazzi all’interno della realtà aziendale.