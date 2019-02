Fast & Furious – Hobbs & Shaw: il trailer dello spin-off

La saga di Fast & Furious avrà presto il suo spin-off intitolato Hobbs & Shaw. La Universal Pictures ha pubblicato il primo trailer italiano del film che vede nel ruolo di protagonisti Dwayne Johnson e Jason Statham.

Fast & Furious – Hobbs & Shaw si stacca dalla storia principale per concentrarsi sulle vicende dei due personaggi più carismatici dell’adrenalinica saga, ovvero Luke Hobbs, interpretato dal wrestler e produttore Dwayne Johnson, e Deckard Shaw, impersonato dall’attore britannico Jason Statham.

La storia è ambientata due anni dopo i fatti avvenuti in Fast & Furious 8 e vede i due protagonisti impegnati ad affrontare il terrorista anarchico Brixton, interpretato da Idris Elba, che per mettere a segno i propri malvagi piani ha rapito l’agente Hattie Shaw, la sorella di Deckard Show che ha il volto di Vanessa Kirby.

Hobbs & Shaw è un film diretto da David Leitch e si annuncia in linea con la saga di Fast & Furious. La pellicola è infatti piena di inseguimenti ad alta velocità che faranno la gioia degli appassionati del cinema d’azione e di automobili in particolare, il tutto condito con simpatici siparietti comici che non guastano mai. Il debutto nelle sale italiane è fissato per il prossimo 8 agosto.