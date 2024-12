Hyundai e Kia per un domani a zero emissioni di CO2

Hyundai Motor Company e Kia Corporation hanno annunciato lo sviluppo dell’Integrated Greenhouse Gas Information System (IGIS), una piattaforma all’avanguardia progettata per monitorare, quantificare e gestire le emissioni di carbonio durante l’intero ciclo di vita del veicolo. Sfruttando la metodologia del Life Cycle Assessment (LCA), IGIS fornisce una quantificazione dettagliata e il monitoraggio delle emissioni di carbonio durante l’intero ciclo di vita di un veicolo. Questo approccio consente alle aziende di valutare sistematicamente le emissioni, garantendo una raccolta di dati accurata e coerente.

Come funziona IGIS

IGIS monitora il consumo energetico negli impianti di produzione globali, mantenendo una registrazione completa delle attività di gestione del carbonio. Inoltre, IGIS facilita la raccolta di dati LCA dai siti dei fornitori e dai componenti, che viene utilizzata per calcolare l’impronta di carbonio e prevedere le emissioni di gas serra lungo la catena di approvvigionamento. IGIS sfrutta anche la tecnologia blockchain per supportare l’integrità e la sicurezza dei dati, rendendo difficile manomettere o falsificare le informazioni. Questo robusto sistema promuove una gestione trasparente e affidabile delle emissioni di carbonio, fornendo un elevato grado di fiducia nell’accuratezza dei dati raccolti.

Il lancio di IGIS segna un significativo passo avanti nell’impegno di Hyundai Motor e Kia verso la neutralità del carbonio, in seguito al debutto del Supplier CO2 Emission Monitoring System (SCEMS) nel 2023. Si prevede che IGIS semplificherà la gestione dei dati e migliorerà l’efficienza operativa integrando i sistemi esistenti in Hyundai Motor e Kia. L’integrazione dei dati sulle emissioni di carbonio da parte di IGIS migliorerà la capacità di Hyundai Motor e Kia di reagire rapidamente ai futuri cambiamenti nella regolamentazione ambientale internazionale e di soddisfare le certificazioni esterne come CDP e RE100. Il sistema faciliterà la conformità proattiva e consoliderà l’impegno delle aziende verso le iniziative globali di sostenibilità.

Hyundai e Kia, con target zero emissioni nel 2045

Questa piattaforma innovativa evidenzia la dedizione di Hyundai Motor e Kia alla responsabilità ambientale e alla sostenibilità nell’industria automobilistica. Abbracciando tecnologie innovative e adottando un approccio globale alla gestione del carbonio, le aziende stanno aprendo la strada a un futuro più sostenibile. Eunsook Jin, vicepresidente esecutivo e responsabile della divisione ICT presso Hyundai Motor e Kia, ha dichiarato: “Nella nostra missione di raggiungere la neutralità del carbonio entro il 2045, stiamo facendo un passo avanti significativo con lo sviluppo di IGIS. Attraverso IGIS, stiamo intensificando i nostri sforzi per costruire una catena del valore responsabile, dimostrando una notevole innovazione nel settore automobilistico“.