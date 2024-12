OMODA 7, lo spettacolare abitacolo a effetto cinema

OMODA 7, il secondo modello globale di OMODA & JAECOO, ridefinisce l’intrattenimento in mobilità, trasformando l’abitacolo in un vero e proprio cinema mobile. Questo innovativo veicolo, grazie alle sue tecnologie all’avanguardia, offre un’esperienza immersiva e coinvolgente per tutti gli occupanti.

L’effetto cinema di Omoda 7

Al centro dell’esperienza cinematografica di OMODA 7 c’è lo schermo scorrevole Star-Rail da 15,6 pollici. Attivando la modalità di visione dei film, lo schermo si sposta in posizione con un semplice gesto a quattro dita, offrendo un’esperienza di intrattenimento senza precedenti. Lo schermo ad alta definizione (HD) garantisce una riproduzione impeccabile dei dettagli, mentre l’illuminazione regolabile assicura il massimo comfort visivo sia di giorno che di notte.

L’impianto audio a 12 altoparlanti, finemente sintonizzato, completa l’esperienza audiovisiva. Il suono, chiaro e avvolgente, trasporta i passeggeri nel cuore dell’azione, offrendo un’esperienza sonora paragonabile a quella di una sala cinematografica.

L’illuminazione ambientale intelligente a 255 colori contribuisce a creare l’atmosfera perfetta per ogni film. Durante la visione, è possibile attivare una modalità di illuminazione soffusa e gradevole che crea un’atmosfera calda e accogliente. Inoltre, l’illuminazione ambientale si sincronizza con la musica del film, tremolando e ondeggiando in armonia con la colonna sonora, trasformando l’abitacolo in un vero e proprio spettacolo di luci e suoni.

Non solo intrattenimento

Ma OMODA 7 non è solo intrattenimento: il comfort è una priorità assoluta. L’abitacolo VIP super silenzioso, i sedili sportivi integrati con funzione di riscaldamento e massaggio, e il poggia gambe intelligente regolabile offrono un comfort di livello superiore, garantendo un viaggio rilassante e piacevole anche per i tragitti più lunghi.

Il sistema di profumazione intelligente portatile completa l’esperienza sensoriale. Con tre fragranze distintive, il sistema diffonde nell’abitacolo un aroma fresco e piacevole, creando un’atmosfera rilassante e avvolgente.In sintesi, OMODA 7 offre un’esperienza di intrattenimento in mobilità senza precedenti, trasformando l’auto in un luogo di svago e relax. Grazie all’abitacolo intelligente, allo schermo scorrevole Star-Rail, all’impianto audio coinvolgente, all’illuminazione ambientale e alle caratteristiche di comfort dei sedili, OMODA 7 ridefinisce le aspettative in termini di intrattenimento in auto