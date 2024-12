Jeep Avenger ottiene un altro importante premio internazionale

Jeep Avenger ottiene un altro importante successo internazionale, conquistando il premio di Small SUV of the Year per Top Gear

La Jeep Avenger continua a collezionare successi, aggiudicandosi il prestigioso premio “Small SUV Of The Year” ai Top Gear Award 2024. Questo riconoscimento, assegnato dal media brand automobilistico più diffuso e influente al mondo, testimonia l’eccellenza del SUV compatto disegnato a Torino. La Avenger non è solo un’auto di successo, ma un vero e proprio fenomeno di mercato: da gennaio a novembre 2024 si è affermata come il SUV più venduto in Italia, conquistando anche il terzo posto nella classifica generale dei modelli più venduti.

Un SUV versatile

Quali sono i segreti del suo successo? La redazione di Top Gear evidenzia il design fresco e accattivante, valorizzato da una gamma colori indovinata, e un equipaggiamento di buon livello. La Avenger si rivela un’auto versatile, capace di soddisfare le esigenze di un pubblico eterogeneo. Le sue dimensioni compatte la rendono perfetta per la città, mentre lo spazio interno è sufficiente per accogliere comodamente tutta la famiglia.

Ma la Avenger non è solo estetica e praticità: la sua gamma motori è pronta a soddisfare le esigenze più disparate. Oltre alle versioni elettriche e a benzina, la gamma si arricchisce con la nuova Avenger 4xe, la versione ibrida plug-in a trazione integrale. Questa variante, che strizza l’occhio agli amanti dell’avventura e della vita all’aria aperta, si distingue per l’aggiunta di due motori elettrici da 29 CV al motore termico 1.2 turbobenzina da 136 CV. La trazione integrale, ottenuta grazie al motore elettrico posteriore, l’assetto rialzato e gli angoli caratteristici offrono prestazioni sorprendenti anche in fuoristrada.

La gamma di Jeep Avenger

La Avenger 4xe ha debuttato con l’esclusiva serie speciale The North Face Edition, limitata a 4.806 unità, un numero che celebra l’altezza del Monte Bianco. Caratterizzata da dettagli unici come le finiture Summit Gold e i motivi topografici, questa edizione speciale incarna l’essenza dell’esplorazione e il legame con la natura. Il successo della Jeep Avenger è fondato sulla “Freedom of Choice”, ovvero la libertà di scelta offerta dalla sua gamma completa:

100% elettrico: per una mobilità sostenibile e silenziosa.

per una mobilità sostenibile e silenziosa. 2 benzina da 100 CV: efficiente e versatile.

efficiente e versatile. e-Hybrid con cambio automatico: perfetto per chi cerca comfort ed efficienza.

perfetto per chi cerca comfort ed efficienza. 4xe a trazione integrale da 136 CV: per affrontare ogni terreno con sicurezza e divertimento.

La Jeep Avenger si conferma come un’auto completa, versatile e adatta a un pubblico eterogeneo, capace di conquistare sia il cuore degli italiani che quello del pubblico internazionale. Non a caso, la redazione di Weekend Premium l’ha inserita tra le migliori opzioni per i giovani, a conferma del suo appeal trasversale.