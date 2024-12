Mazda 323 4WD Turbo: la leggenda rally tra prestazioni e successi

La Mazda 323 4WD Turbo, nota anche come GTX in alcuni mercati, è la versione sportiva della quinta generazione della Mazda 323 (sigla BF). Prodotta tra il 1986 e il 1989, la vettura fu realizzata per ottenere l’omologazione necessaria a competere nel Campionato del Mondo Rally. Con prestazioni sorprendenti e un motore turbo di alta affidabilità, è diventata un’icona tra le sportive degli anni ‘80.

La presentazione della Mazda 323 4WD Turbo nel 1986 colpì immediatamente Achim Warmbold, team manager del Mazda Rally Team Europe, che in quel periodo correva con la Mazda RX-7 di Gruppo B. Warmbold intuì il potenziale della nuova vettura nella categoria Gruppo A, all’epoca considerata di livello minore, e avviò la preparazione per le competizioni ufficiali.

Mazda 323 4WD Turbo, protagonista nel WRC

Non tardarono ad arrivare i successi: la Mazda 323 conquistò tre tappe mondiali nel Campionato del Mondo Rally, imponendosi al Rally di Svezia nel 1987, al prestigioso Rally di Monte Carlo e al Rally della Nuova Zelanda nel 1989. Nel 1988, inoltre, la vettura trionfò nel Gruppo N (PWRC) grazie al pilota belga Pascal Gaban, che dominò il campionato con la sua guida impeccabile.

Un motore turbo affidabile e performante

La sportiva giapponese era spinta da un motore B6T da 1597 cm³, lo stesso della Mazda MX-5. Equipaggiato con una distribuzione DOHC a 16 valvole e un turbocompressore IHI VJ14 con intercooler aria/aria, erogava 150 CV a 6000 giri/min e 190 Nm a 5000 giri/min nei primi due anni di produzione (1986-1987). Dal 1988, con l’introduzione del catalizzatore, la potenza si ridusse a 140 CV e la coppia a 185 Nm.

Grazie a un peso contenuto di 1.110 kg, la Mazda 323 4WD Turbo accelerava da 0 a 100 km/h in soli 7,5 secondi, raggiungendo una velocità massima di 205 km/h. Le scelte tecniche avanzate, unite alla trazione integrale e al corpo vettura compatto, garantivano una guida eccezionale su asfalto e terreni scivolosi.

La Mazda 323 4WD Turbo ha scritto pagine importanti nella storia dei rally, rimanendo un simbolo delle sportive giapponesi capaci di combinare prestazioni, affidabilità e agilità. Una vera leggenda per appassionati e collezionisti.