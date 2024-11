MG TD: capolavoro di stile italo-americano all’asta di Car & Classic

Car & Classic offre agli appassionati di auto d’epoca un’opportunità imperdibile: l’asta di una rarissima MG TD Arnolt con carrozzeria Bertone. L’asta si terrà online dall’1 all’8 dicembre 20231. Questa vettura, prodotta nel 19532, è uno dei soli 67 esemplari realizzati per il mercato americano, frutto della visione dell’imprenditore americano Stanley Howard Arnolt.

MG TD: connubio tra ingegneria britannica e stile italiano

Dopo una carriera di successo nel football americano, Arnolt si affermò come imprenditore e sviluppò una passione per le auto da corsa. Colpito dalla bellezza di due prototipi Bertone al Salone dell’Auto di Torino, Arnolt commissionò alla celebre carrozzeria italiana la realizzazione di una serie limitata di MG TD con un design più moderno. La Carrozzeria Bertone, rinomata per le sue collaborazioni con marchi prestigiosi come Alfa Romeo, Fiat e Lancia, creò una carrozzeria in acciaio dalle linee eleganti e sportive, con alcuni elementi in alluminio per alleggerire la struttura.

Un esemplare unico con una storia affascinante

L’esemplare all’asta, telaio numero #278, è di colore beige con interni neri e si trova a Roma, dove è arrivato nel 2015. La vettura è stata accuratamente conservata e si presenta in ottime condizioni. A testimoniare la sua autenticità e il suo valore storico, l’auto è accompagnata da una ricca documentazione, tra cui:

Fatture di lavori eseguiti

Manuale d’uso originale

certificato di rilevanza storica dell’Automotoclub Storico Italiano

Dettagli di pregio per un’auto da collezione

La MG TD Arnolt in asta presenta numerosi dettagli che la rendono un pezzo da collezione ambito. Tra questi:

cerchi originali Borrani a raggi da 15 pollici con alette in acciaio ;

; volante Bluemel a tre razze;

strumentazione Jaeger completa di contagiri, orologio analogico, tachimetro e strumenti ausiliari.

Sotto il cofano, la MG TD Arnolt è equipaggiata con il motore MG a quattro cilindri in linea da 1.250cc con doppi carburatori, cambio a quattro rapporti e freni a tamburo.

Car & Classic, la piattaforma leader in Europa per la vendita di auto d’epoca, offre agli appassionati la possibilità di aggiudicarsi questo pezzo di storia automobilistica. Per maggiori informazioni e per partecipare all’asta, è possibile visitare il sito web di Car & Classic.