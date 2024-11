Car of the Year 2025: tra le finaliste c’è anche la Citroën C3

La nuova Citroën C3 è una delle sette finaliste per il prestigioso premio di Car of the Year 2025, che si terrà il prossimo gennaio

La nuova Citroën C3, sia nella versione elettrica che termica, è stata selezionata come una delle sette finaliste per il prestigioso premio “Auto dell’Anno” 2025. Questo riconoscimento arriva dopo un processo di selezione rigoroso che ha visto la partecipazione iniziale di cinquanta modelli. La vittoria finale sarà annunciata il 10 gennaio. L’accesso alla finale è un traguardo significativo per la nuova C3, erede del modello precedente che ha venduto oltre 5.600.000 unità in tutto il mondo. Questo risultato sottolinea l’impegno di Citroën nel creare veicoli innovativi e di alta qualità che soddisfino le esigenze dei clienti moderni.

Un’auto che si distingue per innovazione e comfort

La nuova C3 si distingue per l’offerta di una doppia motorizzazione, elettrica e termica, a dimostrazione della volontà di Citroën di abbracciare le nuove tecnologie e di fornire ai clienti una scelta più ampia. La versione elettrica, Ë-C3, è stata particolarmente apprezzata per il suo eccezionale rapporto qualità-prezzo, con un listino inferiore a 24.000 euro. Ë-C3 offre un’autonomia fino a 440 km in ciclo urbano, grazie alla sua batteria da 44 kWh e al motore elettrico da 113 CV. La ricarica rapida consente di raggiungere l’80% della carica in soli 26 minuti, rendendo l’auto ideale per l’utilizzo quotidiano.

La versione a benzina, equipaggiata con il motore PureTech da 100 CV, offre un’esperienza di guida dinamica e versatile, con consumi ridotti e prestazioni brillanti. Il cambio manuale a 6 marce e la trasmissione a catena contribuiscono a rendere la nuova C3 adatta sia alla città che ai viaggi più lunghi.

Un percorso ricco di successi

La partecipazione della nuova Citroën C3 al premio “Auto dell’Anno” 2025 segue le orme della C4, finalista nel 2021. Citroën vanta una lunga tradizione di successi in questo prestigioso concorso, con modelli come XM, CX e GS che si sono aggiudicati il titolo rispettivamente nel 1990, 1975 e 1971. Innovazione, comfort e audacia sono i tratti distintivi del marchio Citroën, elementi che hanno contribuito al successo dei suoi modelli nel passato e che ritroviamo oggi nella nuova C3.

Per celebrare la sua candidatura, la nuova C3 sarà protagonista di numerose attività in tutta Europa. Tra queste, un evento speciale organizzato dal mensile Auto a Milano City Life, dal 6 al 15 dicembre, che prevede un’area espositiva e sessioni di test drive. La nuova Citroën C3 si presenta come un’auto moderna, versatile e accessibile, in grado di rispondere alle esigenze di una vasta gamma di clienti. I suoi punti di forza, tra cui l’offerta di una doppia motorizzazione, l’eccellente rapporto qualità-prezzo e l’attenzione al comfort, la rendono una valida contendente per il titolo di “Auto dell’Anno” 2025.

Citroën C3: sono già molti gli ordini

In Italia, la nuova Citroën C3 ha già riscosso un grande successo, con oltre 12.000 ordini ricevuti dal lancio, di cui oltre un quarto per la versione elettrica. Questo dato conferma l’apprezzamento del pubblico italiano per questo modello innovativo e accattivante.