Vredestein Wintrac Pro+: parte la campagna “Beat the Winter”

Parte la campagna promozionale “Beat the Winter” per promuover il nuovo pneumatico Vredesterin Wintrac Pro+

Apollo Tyres Ltd propone “Beat the winter” (sconfiggi l’inverno), la nuova campagna di marketing digitale per lanciare il modello Vredestein Wintrac Pro+, l’ultimo arrivato nella gamma di pneumatici invernali Vredestein premium. La campagna sarà caratterizzata da un gioco in stile 8 bit dedicato al mondo delle corse automobilistiche che sarà disponibile per dispositivi mobili e desktop. Il gioco consiste nello sfidare su una pista virtuale l’ambasciatore del marchio Vredestein, Giancarlo Fisichella, per accumulare punti e vincere premi esclusivi.

In palio uno pneumatico invernale

I punteggi verranno assegnati in base ai tempi di gara e al numero di “potenziamenti” acquisiti. All’inizio del 2025 verranno stilate le classifiche e saranno annunciati cinque vincitori. I premi includono un pacchetto VIP hospitality per i prossimi Campionati di sci sponsorizzati da Vredestein, set di pneumatici invernali Vredestein e goody bag a tema invernale. Inoltre, i primi 100 partecipanti riceveranno un cappellino Vredestein firmato da Giancarlo Fisichella.

La campagna “Beat the Winter” metterà in evidenza le doti del modello Vredestein Wintrac Pro+, uno pneumatico invernale premium per auto e SUV ad altissime prestazioni, inclusi anche i veicoli elettrici di ultima generazione. L’iniziativa, valida fino a dicembre 2024, verrà presentata in nove paesi europei: Austria, Polonia, Germania, Paesi Bassi, Svizzera, Italia, Francia, Belgio e Spagna.

Vredestein Wintrac Pro+: le caratteristiche

Rispetto al fratello Wintrac Pro, il nuovo pneumatico invernale Vredestein Wintrac Pro+ è dotato di una nuova e avanzata mescola del battistrada, che contribuisce a offrire livelli più alti di aderenza, trazione e capacità di frenata su neve, fanghiglia e ghiaccio, nonché una riduzione della resistenza al rotolamento per un miglioramento delle prestazioni in termini di efficienza del carburante e autonomia di guida. Inoltre, mantiene le eccellenti caratteristiche di aderenza sul bagnato e di durata leader del settore proprie di Wintrac Pro.

Wintrac Pro+ è già disponibile ed è possibile scegliere tra oltre 120 misure per cerchi da 17 a 22 pollici. Molti dei prodotti della nuova gamma Wintrac Pro+ hanno un indice di velocità “Y”, sono quindi idonei per essere utilizzati a velocità fino a 300 km/h (186 mph) e tutti sono certificati con il simbolo “Three-Peak Mountain Snowflake” (fiocco di neve e montagna a tre cime), che indica la conformità alle normative UE sugli pneumatici invernali (ECE R117) per l’uso su neve e ghiaccio.

A prova di neve

Per supportare lo pneumatico ad affrontare le superfici innevate, Wintrac Pro+ è dotato di un’esclusiva miscela di polimeri e resine di nuova generazione che garantisce una maggiore flessibilità dei blocchi del battistrada, anche a temperature estremamente basse. Oltre alla nuova mescola, è presente un disegno del battistrada che incorpora solchi centrali ben angolati e lamelle sulla spalla per garantire una risposta in curva costante in condizioni invernali difficili.

La distribuzione uniforme della pressione sul battistrada ottimizza la trazione su fondi innevati, mentre le lamelle orizzontali nell’area centrale facilitano la frenata e l’accelerazione progressive. Grazie a queste soluzioni, sulla neve il nuovo Wintrac Pro+ offre un miglioramento del 4% in frenata, del 5% per la trazione e fino al 20% per la manovrabilità rispetto a Wintrac Pro (misura di riferimento 245/45 R18 100V XL). Lo pneumatico mantiene i livelli di durata elevati tipici della linea Wintrac Pro, con una nuova miscela avanzata di polimeri e riempitivi nella mescola del battistrada, per offrire maggiore resistenza all’usura e la possibilità di utilizzare lo pneumatico per più stagioni invernali. Wintrac Pro+ è basato sul suo ottimo predecessore, Wintrac Pro, che nel corso di valutazioni indipendenti ha dimostrato di offrire il miglior chilometraggio del segmento*.

Un altro fattore che contribuisce a ridurre i costi complessivi durante la vita utile dello pneumatico è la riduzione della resistenza al rotolamento, che risulta fino al 7% inferiore rispetto a Wintrac Pro (misura 245/45 R18 100V XL). Grazie all’impiego di materiali a bassa isteresi nelle mescole di battistrada e carcassa, lo pneumatico salta una classe di etichette per la resistenza al rotolamento in molte delle misure disponibili.