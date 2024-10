Dal 4 al 6 ottobre, nuova Lancia Ypsilon full electric sarà tra i protagonisti della quarta edizione del Rom-E, il festival dedicato a mobilità sostenibile e fonti rinnovabili, che si terrà nel cuore di Roma. Patrocinato dal Ministero dell’Ambiente e da Roma Capitale, l’evento si è ormai consolidato come uno degli appuntamenti più importanti del settore, attirando aziende, istituzioni e pubblico per tre giorni di discussioni, test drive e attività educative. La scorsa edizione ha visto la partecipazione di oltre 30 brand e 300.000 visitatori.

L’evento di quest’anno si aprirà con il convegno “La transizione verso una sostenibilità accessibile e reale” presso la Casa del Cinema, nella cornice di Villa Borghese, venerdì mattina alle ore 9:00. Le attività continueranno sabato e domenica con installazioni e dimostrazioni distribuite nelle principali zone del centro storico.

Lancia presenterà la Nuova Ypsilon, la sua city car in configurazione full electric. L’auto sarà esposta in Viale delle Magnolie, sempre all’interno di Villa Borghese, mentre i test drive partiranno da Piazza Bucarest al Pincio, permettendo ai partecipanti di provare la Nuova Ypsilon tra le vie di Roma. Con il suo design elegante, la Nuova Ypsilon si distingue per tecnologia avanzata, efficienza e prestazioni. Questo modello è equipaggiato con il sistema S.A.L.A., un’interfaccia virtuale che ottimizza l’esperienza di guida, e con Guida Autonoma di livello 2, rendendola leader nel segmento B premium.

La gamma della Nuova Ypsilon si compone di tre versioni: la versione base, la Ypsilon LX, e la Ypsilon Edizione Limitata Cassina, che offre il massimo comfort e una ricca dotazione tecnologica. Tutte le versioni sono disponibili sia in configurazione elettrica che ibrida, garantendo versatilità e rispetto ambientale.

Infine, i visitatori del Rom-E potranno usufruire di offerte esclusive, come la possibilità di acquistare la Nuova Ypsilon Ibrida con una rata mensile di 130€ per 35 mesi, approfittando di incentivi statali in caso di rottamazione. Anche la versione elettrica sarà disponibile con una rata di 150€, inclusa l’installazione della ricarica domestica Easy Wallbox.