Il Centro Stile Ferrari premiato al Salone di Torino

Il Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni è stato insignito di un prestigioso riconoscimento da parte del Salone dell’Auto di Torino 2024. Il premio è stato assegnato al Centro Stile Ferrari e a Flavio Manzoni per aver disegnato modelli incredibili che hanno fatto la storia di Ferrari e del design automotive.

La creatività del Centro Stile

Flavio Manzoni (Ferrari Chief Design Officer) in rappresentanza del Cavallino Rampante, ha partecipato alla parata che celebra il design di tutti i tempi con i più esclusivi prototipi realizzati dai grandi carrozzieri italiani per le vie del centro del capoluogo piemontese, a bordo della Ferrari Roma Spider, la vettura scoperta 2+ dotata dell’innovativo tetto retrattile in tessuto.

Al Salone dell’Auto di Torino 2024 è stata inoltre esposta, insieme ad alcuni celebri modelli della Casa di Maranello come Purosangue, 296 GTB, 308 GTB e altri, una SF90 XX Spider, vettura prodotta in 599 esemplari e capace di una potenza di 1030 cv diventata il nuovo riferimento in termini di prestazioni.

Le Ferrari del momento

La Ferrari Roma Spider reinterpreta in chiave contemporanea lo stile italiano degli anni 50 e 60, caratterizzato da raffinatezza e piacere di vivere. La grande novità di questa spider – che riprende per proporzioni, volumi e tecnologia utilizzata il concept di successo V8 2+ già apprezzato sulla Ferrari Roma – risiede nel tetto rimovibile in tessuto, soluzione che vede il proprio ritorno nella gamma a motore anteriore del Cavallino Rampante a 54 anni dalla sua gloriosa apparizione sulla 365 GTS4. Le eccellenti caratteristiche dinamiche della Ferrari Roma vengono confermate anche sulla Ferrari Roma Spider: la vettura vanta infatti un rapporto peso/potenza ai vertici della categoria grazie non solo al tetto in tessuto, ma anche al telaio interamente in alluminio e al motore V8 da 620 cv proveniente dalla famiglia in grado di aggiudicarsi per quattro anni consecutivi il premio “International Engine of the Year”.

La SF90 XX Spider, dotata di tetto rigido retrattile, unisce la massima adrenalina in pista alle gioie della guida a tetto aperto, tra le quali spicca quella di poter godere appieno dell’iconico sound del V8. Anche la SF90 XX Spider giova delle raffinate soluzioni aerodinamiche della SF90 XX Stradale, unite allo studio specifico dei flussi d’aria in abitacolo a tetto aperto per garantire un ottimo livello di comfort. Il tetto è l’acclamato Retractable Hard Top (RHT) Ferrari, con pannelli in alluminio e movimentazione possibile fino a 45 km/h, apribile o richiudibile in soli 14 secondi.