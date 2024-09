In vendita all’asta la più antica Ford Escort della AVO

Una Ford Escort Mexico del 1970, ritenuta la più antica auto Ford Advanced Vehicle Operations (AVO) sopravvissuta, è all’asta con H&H Classics. L’esemplare più significativo, uno dei pochi Mexico “di lancio” costruiti nell’ottobre 1970, il mese prima dell’inizio della produzione ufficiale, dovrebbe essere venduto all’asta presso l’Imperial War Museum di Duxford, mercoledì 9 ottobre, per un valore compreso tra 60.000 e 70.000 sterline.

La AVO produceva le auto Ford ad alte prestazioni stradali, che erano molto popolari all’epoca e che continuano a suscitare un forte interesse anche oggi. L’esemplare all’asta ha una targa Ford “LVX” ed è stato completamente restaurato secondo le specifiche originali, con una spesa presumibilmente superiore a 60.000 sterline.

Un po’ di storia

Questo modello viene offerto con un ampio archivio storico che comprende una rarissima brochure di vendita della Escort Mexico, una copia della rivista “Classic Ford” con l’auto, oltre a una copia del libretto di circolazione originale e della storia di proprietà della DVLA. Durante la sua permanenza in Ford, l’auto è stata prestata all’istituto di polizia di Hendon per essere messa alla prova contro gli aspiranti piloti da inseguimento, e successivamente è stata acquistata da un agente di polizia della scuola guida.

Paul Cheetham, specialista di autovetture presso H&H Classics, ha dichiarato: “È un privilegio offrire all’asta questa Ford Escort Mexico AVO del 1970. Si tratta di un’occasione imperdibile per tutti i fanatici delle Ford veloci, poiché le opportunità di acquistare auto AVO con una tale provenienza sono davvero irripetibili”.

Il restauro della Ford Escort Mexico

Il restauro completo delle specifiche di fabbrica ha incluso il mantenimento del maggior numero possibile di parti originali, mentre le parti da sostituire sono state cambiate con ricambi ufficiali dell’epoca. Paul ha aggiunto: “Questa è una delle prime Escort Mexico prodotte, si ritiene una delle quattro, prima dell’inizio della produzione ufficiale. È anche la seconda Mexico immatricolata, essendo stata registrata nuova alla Ford Motor Company il 4 dicembre 1970. Ci aspettiamo un forte interesse per questo modello molto speciale alla nostra asta di ottobre”.

Chi desidera fare un’offerta per la Ford Escort Mexico AVO del 1970 o per uno qualsiasi degli altri lotti può farlo il giorno stesso di persona, tramite offerte online o telefoniche, oppure lasciando un’offerta su commissione. Per ulteriori dettagli o per registrarsi all’asta, visitare il sito www.handh.co.uk.