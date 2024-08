Consegnata l’ultima Smart ForTwo per l’Italia: finisce un ciclo

La storia della Smart ForTwo è finita. La mitica citycar a due posti secchi, compagna di tantissimi automobilisti nel districarsi nel traffico delle grandi città, ha esalato il suo ultimo respiro. Figurato ovviamente. Probabilmente Smart è pronta rilanciare questo modello con il nome #2, anche se è presto per parlarne. Nel frattempo salutiamo una cara amica che per oltre venticinque anni è stata una delle beniamine delle strade italiane, essendo il nostro uno dei mercati nei quali è stata più apprezzata.

I punti di forza della Smart ForTwo

La forza della Smart ForTwo, che ha debuttato nel lontano 1998, deve gran parte della sua notorietà a un design unico che le ha consentito di finire nella collezione del Museum of Modern Art, il MoMA di New York. Fra le genialità di questo mezzo è necessario citare la cellula TridIon che ha garantito la massima protezione degli occupanti. E nelle versioni con motore benzina anche il perfetto equilibrio fra prestazioni e consumi. In tanti anni Smart è, inoltre, riuscita a reinventarsi, senza mai perdere l’identità delle origini. Un modello fuori dal coro e dalla grande personalità.

Il successo di Smart in Italia è stato possibile grazie alle formule di acquisto rivoluzionarie che hanno introdotto sistemi mai utilizzati prima per la clientela privata. È il caso dell’acquisto attraverso gli sportelli di una banca. O ancora della formula che permetteva di restituirla quando si voleva che contribuì a lanciare un vero e proprio trend fatto di intuizioni che oggi si ritrovano ormai nell’ordinarietà del mercato dell’auto, sia dal punto di vista concettuale che anche commerciale.

L’ultima Smart in Italia

Molti festeggiamenti per l’ultima delle Smart ForTwo immatricolate in Italia hanno accompagnato nella sede Merbag di Milano la cerimonia di consegna delle chiavi di una elegante EQ blu all’ultimo cliente italiano che è Gaia Pisani, una giovane avvocato milanese che vive in Brianza e che, spostandosi ogni giorno verso Milano, ne è diventata una ambasciatrice grazie alle doti di questo modello che oltre ad essere 100% elettrico, è sinonimo di mobilità intelligente, perché a zero emissioni oltre a riproporsi sempre incredibilmente trendy.