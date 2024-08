L’auto dello Scià dell’Iran in vendita su eBay

L’auto dello Scià di Persia che ha governato in Iran fino alla fuga nel 1979 è attualmente in vendita su eBay

Uno YouTuber sta vendendo su eBay l’auto dello Scià dell’Iran Mohammad Reza Pahlavi, che ha comandato nell’allora Persia fino alla venuta della rivoluzione islamica guidata dall’Ayatollah Khomeini, nel 1979. L’auto in questione è una Chrysler Imperial del 1977, un’auto speciale di una dinastia longeva e quasi dimenticata.

Le peripezie dell’auto dello Scià

Prima di arrivare alla vendita online, l’auto ha avuto una vita molto movimentata, dapprima in Iran e poi come pezzo da museo. La famiglia dello Scià fuggì dalla rivoluzione iraniana con quest’auto nel 1979. Quando il proprietario del museo britannico che aveva recuperato questa vettura si trasferì a Miami, in Florida, la maggior parte delle sue auto finì in magazzino.

Lo YouTuber Sam Hard trovò questa vettura in un campo e sapeva di doverla comprare, per soli 6.424 dollari (5.000 sterline). Fortunatamente, il campo era di proprietà di un uomo attento e quindi le auto che qui erano parcheggiate erano in buone condizioni. Il ragazzo ha acquistato la Chrysler per un motivo sentimentale, in quanto suo padre possedeva un’auto simile, infatti ha raccontanto: “Quando ero piccolo, mio padre aveva una Chrysler New Yorker del 1977, che era esattamente la stessa auto. La Chrysler New Yorker era come il modello base, diciamo come la Ford Fiesta, e la Chrysler Imperial è come la Rolls-Royce di quella versione. Ho comprato l’auto soprattutto per motivi sentimentali, perché mio padre ne aveva una da piccolo”.

Le dotazioni della Chrysler “reale”

La Chrysler Imperial che fu dello Scià è un’auto impressionante, soprattutto per l’epoca. È stata allestita per garantire la sicurezza totale dei passeggeri: la griglia è coperta da prese d’aria a prova di proiettile per garantire che il radiatore non possa essere danneggiato, e anche i pneumatici sono a prova di proiettile. L’auto è dotata di un sistema di ossigeno che garantisce il passaggio di aria pulita all’interno dell’abitacolo, in caso di incendio. Sul retro dell’auto c’è anche un telefono per le chiamate di emergenza.

“Invece di avere zone di contrazione come in un’auto normale, che quando si urta qualcosa crolla, su quest’auto ci sono barre di acciaio collegate al telaio che permettono di usare l’auto come uno strumento di speronamento, in pratica”, racconta Sam Hard. Se volete possedere un bel pezzo di storia, date un’occhiata all’inserzione su eBay.