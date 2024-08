Nissan GTP ZX-Turbo, la leggenda alla Monterey Car Week

Negli anni ’80, in un’ondata di progressi tecnologici, un veicolo si impose nel mondo delle corse: la Nissan GTP ZX-Turbo. Questa vettura, che ha partecipato alla serie GT dell’International Motorsports Association (IMSA) dal 1985 al 1990, incarnava la determinazione di Nissan a superare la concorrenza. Costruita originariamente da Lola Cars nel Regno Unito e sviluppata da Electramotive Engineering in California, la GTP ZX-Turbo divenne un potente simbolo della dedizione di Nissan all’eccellenza negli sport motoristici.

“Abbiamo costantemente spinto i limiti, in particolare migliorando l’aerodinamica della vettura“, ha dichiarato Chris Willes, che è entrato a far parte di Electramotive Engineering nel 1986. Fin dall’inizio, il progetto è stato riconosciuto come una svolta per Nissan.

L’omaggio alla mitica Nissan GTP ZX-Turbo

Per rendere omaggio alla sua storica eredità, la Nissan GTP ZX-Turbo farà un’apparizione speciale fuori dalla pista alla Rolex Monterey Motorsports Reunion durante la Monterey Car Week dal 14 al 17 agosto 2024. L’occasione arriva 35 anni dopo la sua vittoria nel Campionato Costruttori IMSA e coincide con una serie di importanti anniversari per la Nissan Z: il 2024 segna il 55° anniversario del debutto dell’auto sportiva come Datsun 240Z nel 1969; il 35° anniversario della Nissan 300ZX (Z32) nel 1989; e il 15° anniversario della Nissan 370Z nel 2009. Come si conviene, sarà esposta anche una Nissan Z Heritage Edition.

Una carriera speciale

La Nissan GTP ZX-Turbo si impose rapidamente nel mondo delle corse, in particolare durante la stagione 1988, quando i leggendari piloti Geoff Brabham e John Morton la portarono alla vittoria, sconfiggendo concorrenti formidabili come Porsche e Jaguar.

La prima vittoria importante della stagione, all’Atlanta Journal Constitution Grand Prix, fu rapidamente seguita da un altro trionfo a West Palm Beach. Nonostante le difficoltà incontrate negli anni precedenti con le prestazioni dei pneumatici, il passaggio ai pneumatici Goodyear all’inizio della stagione ha permesso alla GTP ZX-Turbo di sprigionare appieno la sua immensa potenza.

“È stato incredibile. Abbiamo vinto ad Atlanta e poi a West Palm Beach“, ha dichiarato Ashley Page, il capo equipaggio del team che si è unito al progetto nel 1984. “Sapevo fin dall’inizio che questo progetto sarebbe stato qualcosa di speciale“.

Sotto la guida del fondatore di Electramotive Don Devendorf, il team ha perfezionato il design aerodinamico, il telaio e l’elettronica del motore della vettura, fattori chiave per il suo successo. Queste innovazioni aiutarono la GTP ZX-Turbo ad aggiudicarsi il Campionato Costruttori IMSA nel 1989, titolo che difese con successo nel 1990, consolidando lo status di Nissan come forza da tenere in considerazione negli sport motoristici.

Un’eredità duratura e un ritorno trionfale

A quasi 40 anni dal suo debutto, la Nissan GTP ZX-Turbo rimane una celebre icona dell’eccellenza nelle corse. Il telaio originale n. 8801 è attualmente oggetto di un meticoloso restauro presso lo Z Car Garage di San Jose, per garantire che il leggendario veicolo sia conservato per le generazioni future. In riconoscimento del suo impatto, l’IMSA ha annunciato all’inizio di quest’anno che Brabham e la GTP ZX-Turbo saranno inseriti nella IMSA Hall of Fame 2024 in ottobre.

La rara opportunità di vedere da vicino la GTP ZX-Turbo alla Monterey Car Week di agosto è una celebrazione del duraturo impegno di Nissan per l’innovazione e l’eccellenza negli sport motoristici, che ricorda al mondo il ricco patrimonio di corse del marchio. “Il nostro viaggio con la GTP ZX non si è limitato alla costruzione di un’auto da corsa. Si trattava di superare i limiti del possibile, sia in pista che fuori“, ha dichiarato Willes.