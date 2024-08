In uno scenario da sogno a Stresa, Maserati celebra la consegna delle esclusive One-Off

Maserati ha recentemente celebrato la consegna di due esemplari unici, la Quattroporte Grand Finale e la MC20 Iris, nello splendido scenario di Stresa, affacciata sul Lago Maggiore. Questo evento ha visto protagonista un imprenditore statunitense del settore biomedico, che ha ricevuto le chiavi di queste straordinarie vetture commissionate su misura.

La Quattroporte Grand Finale rappresenta un tributo all’ammiraglia dell’attuale generazione Maserati. È una creazione unica che esalta il lusso e l’eleganza del brand, realizzata nel reparto Fuoriserie della casa modenese. Questa vettura si distingue per la sua sofisticazione e per i dettagli di alta qualità.

Tra gli elementi distintivi vi sono il volante con inserto in radica, il pannello porta color TAN, l’A pillar in pelle nera e il logo del tridente con cuciture nere sui poggiatesta. Anche il baule è foderato in pelle, completando un quadro di eccezionale raffinatezza. Sotto il cofano, l’ultimo motore V8 della serie sprigiona una potenza di 580 cavalli, offrendo prestazioni mozzafiato.

Dall’altra parte, la Maserati MC20 Iris è una supercar moderna e stilisticamente inconfondibile. La sua personalizzazione è ispirata alla variopinta palette dell’arcobaleno, scelta dal committente per esprimere la forte personalità della vettura. Il risultato finale è una combinazione cromatica vivace e unica, che esalta l’essenza sportiva e innovativa della MC20. Ogni dettaglio, dal design degli interni ai materiali utilizzati, riflette una cura artigianale e una capacità di personalizzazione senza pari.

Entrambe le vetture rappresentano l’apice della personalizzazione e della maestria artigianale di Maserati. La Quattroporte Grand Finale e la MC20 Iris sono testimonianze tangibili dell’eccellenza del reparto Fuoriserie, capace di trasformare i desideri dei clienti in realtà concrete e straordinarie. L’evento di consegna a Stresa ha celebrato non solo l’acquisto di queste opere d’arte su ruote, ma anche l’incontro tra innovazione tecnologica e tradizione artigianale che caratterizza il marchio Maserati.