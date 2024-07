La storia di una Porsche 928 fuori dagli schemi

La storia della Porsche 928 Surfari inizia molto tempo fa, grazie al legame tra un padre e un figlio. Il duro lavoro è servito a creare una comunità intorno al loro campeggio e all’attività di sport acquatici nella penisola di Hel, sulla costa baltica della Polonia, ma ha anche offerto l’opportunità di vivere la passione per le auto. È così che Tadeusz Elwart, gestore del campeggio Chałupy 6 e ideatore del festival Hel Riders, è stato gettato nell’universo Porsche fin da piccolo. Crescendo con questa passione e vivendo vicino al mare, queste idee si sono intrecciate. E se hai già la Porsche dei tuoi sogni in garage, allora forse inizi a cercare idee ancora più grandi: è così che, durante la crescita dinamica del festival Hel Riders, è nata l’idea di una 928 Surfari.

La Porsche 928 Surfari

Una sfida all’apparenza insormontabile è stata un incoraggiamento positivo per il team Hel Riders, incaricato di creare questa “surf car” unica nel suo genere. L’obiettivo? Realizzare una Porsche in grado di affrontare i terreni fuoristrada, ma che fosse anche un perfetto beach-crawler e surf-taxi per trasportare i suoi occupanti sulla spiaggia non appena le grandi onde fossero state avvistate.

La 928 ha un ottimo punto di partenza: il motore V8. Chiunque sa quanto sia speciale questo motore e che la potenza non sarebbe stata un problema. Ma ben presto si presentarono altre sfide: come regolare il cambio, il differenziale e le sospensioni per trasformare una 928 in un buggy da spiaggia. A questo punto entrò in gioco Tomasz Staniszewski, un ingegnere e pilota di rally geniale che aveva appena concluso il Rally Dakar Classic con la sua Porsche 924 autocostruita. Staniszewski sapeva che il progetto sarebbe stato molto impegnativo, ma ha trovato le soluzioni per raggiungere il suo obiettivo: creare una 928 con il surf nell’anima. La Surfari è stata costruita con talenti locali, quindi lo stile è opera di Lange & Lange. Questi due fratelli gemelli fanno parte della scena di Chałupy 6 da decenni e sono loro i responsabili del look dell’auto.

Il debutto in società

Dopo il debutto al festival Hel Riders, è arrivato il momento di un viaggio su strada per la Surfari, e l’auto ha radunato un convoglio e si è diretta verso Sylt, in Germania, per il festival Petro-Surf di Porsche raffreddate ad aria e poi verso l’isola di Rømø in Danimarca. Si sono rivelati i luoghi perfetti per testare realmente la 928, permettendole di entrare in contatto con il suo ambiente naturale, con l’intero team Hel Riders che osservava la 928 Surfari sfrecciare sulla spiaggia. Un bel modo per dar vita ai sogni.