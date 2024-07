Toyota GR86 Hakone Edition: la perfetta fusione di stile e prestazioni

Situata a circa due ore da Tokyo, nella prefettura di Kanagawa, la Hakone Turnpike è una delle strade a pedaggio più iconiche del Giappone. Con il suo percorso tortuoso attraverso la foresta montana, è da tempo una meta prediletta dagli appassionati di guida giapponesi. Durante il fine settimana, il casello autostradale si anima con una fila di veicoli che spaziano dalle supercar ai club Miata, tutti pronti a godersi una giornata di guida emozionante.

È quindi naturale che Toyota abbia scelto di omaggiare questa leggendaria strada con l’edizione speciale della sua GR86. La Toyota GR86 Hakone Edition 2025 non è solo un’auto con un design accattivante, ma rappresenta una vera celebrazione dell’esperienza di guida.

Esteticamente, questa edizione si distingue grazie a una verniciatura verde scuro che si abbina perfettamente ai cerchi da 18 pollici rifiniti in bronzo. Questi dettagli stilistici conferiscono alla vettura un aspetto sofisticato e, secondo molti, evocano un’aria da Jaguar F-Type.

Gli interni sono altrettanto curati, con rivestimenti in ultrasuede e accenti color marrone chiaro che aggiungono un tocco di eleganza europea. Inoltre, il pomello del cambio specifico per l’edizione Hakone enfatizza ulteriormente l’esclusività di questa versione.

Toyota GR86 Hakone Edition prezzi e meccanica

Basata sulla versione Premium della GR86, l’Hakone Edition mantiene il prezzo di partenza di 38.332,50 dollari per la versione con cambio manuale. Tuttavia, si prevede che questa edizione speciale possa arrivare a superare i 40.000 dollari, un prezzo comparabile a quello della Honda Civic Si. Nonostante ciò, la Hakone Edition offre un mix di prestazioni e stile che la rende un’opzione allettante per gli appassionati.

Dal punto di vista meccanico, la Hakone Edition condivide con il resto della gamma GR86 il motore flat-four da 2,4 litri e 228 CV. Tuttavia, i freni Brembo e gli ammortizzatori SACHS rappresentano un significativo upgrade, ideale per chi desidera portare la propria GR86 in pista. Toyota ha inoltre perfezionato la messa a punto delle sospensioni, la risposta dell’acceleratore e il servosterzo elettronico per il modello 2025, migliorando ulteriormente l’esperienza di guida.

Edizione limitata

Saranno prodotte solo 860 unità per il mercato statunitense nel 2025 tutte con cambio manuale, rendendo questa edizione davvero speciale. Per chi desidera un pezzettino dell’iconica Hakone Turnpike nel proprio garage, la GR86 Hakone Edition rappresenta una scelta eccellente. Se mai vi troverete in Giappone, una visita alla Hakone Turnpike è d’obbligo.