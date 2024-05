L’estinzione del cambio manuale, numeri sempre più ridotti

Tuttavia, il calo è diventato consistente dopo il 2018. Dal 2023, c’è stata una diminuzione del 18% dei nuovi modelli disponibili con cambio manuale, da 109 a 89. CarGurus prevede che con l’attuale tasso di declino, le trasmissioni manuali potrebbero estinguersi entro il 2028-2029, salvo per alcuni modelli di nicchia.

Chi non produce più la trasmissione manuale

I produttori che non offrono più nuovi modelli con cambio manuale includono: Volvo, Mercedes, Jaguar e Lexus. Quattro degli attuali 30 marchi più famosi del Regno Unito – Jeep, Land Rover, MINI e Honda – offrono ora una sola opzione di cambio manuale nella loro gamma. Volkswagen offre i modelli più nuovi con opzione cambio manuale, con 10 tra cui scegliere, mentre Ford e Hyundai offrono ciascuna sei opzioni all’interno delle rispettive gamme.

Insieme al calo dei nuovi modelli con cambio manuale, si è verificato un aumento significativo del numero di conducenti del Regno Unito che hanno sostenuto test di guida solo con cambio automatico, secondo i dati della Driver and Vehicle Standards Agency (DVSA) . Nel biennio 2012/2013 sono stati effettuati 87.844 esami di guida con il solo cambio automatico. Un decennio dopo (2022/2023), questo numero è aumentato del 269% a 324.064.

I conducenti che effettuano test esclusivamente automatici stanno potenzialmente perdendo opportunità di risparmio. Secondo un’analisi condotta da CarGurus, gli acquirenti possono risparmiare in media fino a £ 3.466 se scelgono un modello usato con cambio manuale rispetto a un’opzione automatica, a seconda del livello di allestimento e delle funzionalità aggiuntive.

I motivi dietro alla rivoluzione secondo CarGurus

Chris Knapman, direttore editoriale di CarGurus U.K., ha commentato: “Tra la crescente domanda da parte dei consumatori di auto con cambio automatico e la rapida espansione dei nuovi modelli EV in arrivo sul mercato, potremmo avvicinarci alla fine della strada per il cambio manuale”.

“Storicamente, i cambi manuali sono stati preferiti per il loro costo inferiore rispetto a quelli automatici, oltre che per la loro natura più reattiva e il miglior risparmio di carburante. Tuttavia, grazie agli aggiornamenti tecnologici, molti cambi automatici moderni sono almeno altrettanto efficienti di un’alternativa manuale e molto più reattivi dei sistemi montati negli anni passati“, prosegue Knapman. È probabile che i cambi manuali continueranno a occupare un posto speciale nel cuore degli automobilisti appassionati per la maggiore interazione che offrono. E naturalmente le auto manuali continueranno a essere molto richieste sul mercato dell’usato anche negli anni a venire. Per coloro che sono disposti a cambiare le marce da soli, optare per un’auto manuale può anche essere un’accorta mossa di risparmio, con la nostra analisi che mostra che i prezzi per i modelli usati sono fino a 3.466 sterline (14%) più bassi in media rispetto a un’auto automatica“.