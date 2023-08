Sconto bollo auto Lombardia del 15% con domiciliazione bancaria: tutti i vantaggi e come richiederlo

In Lombardia è possibile ottenere uno sconto del 15% sul pagamento del bollo auto scegliendo la domiciliazione bancaria come metodo di pagamento

In Lombardia, se si sceglie di pagare il bollo auto tramite domiciliazione bancaria, è possibile ottenere uno sconto del 15%. Questo sconto si applica a coloro che hanno già domiciliato il pagamento del bollo auto e che decidono di utilizzare questo metodo di pagamento.

Fino ad ora, l’importo dello sconto per il pagamento del bollo auto con domiciliazione bancaria era del 10%. Questo nuovo sconto del 15% rappresenta un incentivo ancora maggiore per i proprietari di veicoli che scelgono di utilizzare la domiciliazione bancaria come metodo di pagamento.

Secondo le autorità regionali, l’obiettivo di questa iniziativa è quello di incoraggiare i cittadini a utilizzare la domiciliazione bancaria come metodo di pagamento per il bollo auto. In questo modo, si riduce il rischio di pagamento tardivo e si semplifica la procedura di pagamento.

Sono diverse le regioni italiane che offrono sconti sul pagamento del bollo auto con domiciliazione bancaria. Tuttavia, la Lombardia è la prima regione ad offrire uno sconto così elevato del 15%. Per ottenere lo sconto del 15%, è necessario semplicemente scegliere la domiciliazione bancaria come metodo di pagamento per il bollo auto seguendo le istruzioni sul sito della Regione. Lo sconto verrà quindi applicato automaticamente al momento del pagamento.